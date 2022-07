Mảng công nghệ dẫn dắt 57% doanh thu và 45% lợi nhuận FPT trong 6 tháng đầu năm

Theo SSI Research, lợi nhuận của FRT đạt đỉnh trong quý IV năm 2021 (cả giá trị tuyệt đối và % tăng trưởng so với cùng kỳ), nhờ doanh thu máy tính xách tay cao bất thường, do đó lợi nhuận quý 4 năm 2022 sẽ giảm so với mức cao của năm ngoái. FRT vẫn có thể tăng lợi nhuận vào năm 2023 (dù rất ít) nhờ thị phần trong ngành bán lẻ ICT tăng lên. Lợi nhuận năm 2023 của FRT cũng sẽ được hỗ trợ từ lợi nhuận của chuỗi nhà thuốc. Nhờ có kinh nghiệm lâu đời trong kinh doanh bán lẻ dược phẩm, Long Châu sẽ tiếp tục giành thị phần từ các cửa hàng thuốc nhỏ lẻ.