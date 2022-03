Mua bất thành gần 21 triệu cổ phiếu VNM, F&N Dairy Investments tiếp tục đăng ký mua vào

F&N Dairy Investments Pte. Ltd. có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và đăng ký mua vào cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Hose:VNM).

Theo đó, F&N Dairy Investments Pte. Ltd., tổ chức liên quan ông Lee Meng Tat (quốc tịch Singapore), thành viên hội đồng quản trị VNM đã đăng ký mua thêm 20.899.554 cổ phiếu VNM từ ngày 9/2-10/3/2022. Tuy nhiên, giao dịch đã không thành công, F&N Dairy Investments Pte. Ltd. đã không mua được bất kỳ cổ phiếu VNM nào trong đợt đăng ký mua vào nói trên. Lý do được đưa ra là "Điều kiện thị trường không phù hợp.



Đồng thời, từ ngày 15/4-14/4/2022, F&N Dairy Investments Pte. Ltd. đăng ký mua vào lượng cổ phiếu chưa mua được trong đợt đăng ký tháng 2-3 vừa qua. Theo đó, tổ chức này sẽ mua 20.899.554 cổ phiếu VNM theo phương thức giáo dịch thỏa thuận và khớp lệnh qua sàn.



Hiện F&N Dairy Investments Pte. Ltd. đang nắm giữ 369.752.859 cổ phiếu VNM, tương ứng 17,69% vốn điều lệ VNM. Nếu mua thành công gần 21 triệu cổ phiếu VNM như đã đăng ký, F&N Dairy Investments Pte. Ltd. sẽ nâng sở hữu của mình tại Vinamilk lên 390.652.413 cổ phiếu, tương đương 18,69% vốn điều lệ.



Được biết, Ông Lee Meng Tat là Giám đốc của công ty Fraser and Neave, Limited, công ty này hiện sở hữu 100% vốn của công ty F&N Dairy Investments Pte. Ltd. F&N là tập đoàn đồ uống có trụ sở tại Singapore nhưng hiện thuộc quyền kiểm soát của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, ông chủ của ThaiBev.

F&N tiếp tục gom thêm hơn 369 triệu cổ phần Vinamilk

Năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất VNM lần đầu vượt mốc 60.000 tỷ đồng, cụ thể đạt 61.012 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 98,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 10.633 tỷ đồng, giảm hơn 5,3% so với năm 2020 và đạt 94,6% mục tiêu năm. EPS năm đạt 4.517 đồng.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu thuần nội địa đạt 51.202 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ, xuất khẩu trực tiếp đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ và doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài đạt 3.589 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Năm 2021, biên lợi nhuận gộp hợp nhất của Vinamilk đạt 43,1%, giảm 326 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận sau thuế là 17,4%.

Hết năm 2021, quy mô tổng tài sản của Vinamilk là 53.332 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Số dư tiền thuần tại thời điểm 31/12/2021 là 13.916 tỷ đồng, chiếm 26,1% tổng tài sản. Tổng mức đầu tư vốn trong năm 2021 đạt hơn 1.500 tỷ đồng tập trung vào vùng nguyên liệu và sản xuất.

Cổ phiếu VNM hiện đang giao dịch ở ngưỡng 78.100 - 78.500 đồng/cp, tăng đáng kể so với phiên giao dịch liền kề.