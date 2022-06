Mưa lũ sớm, rà soát vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Hồng

Hiện nay, các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng đã tiến hành tổng kiểm tra công trình, các thiết bị cơ khí, thủy công, hệ thống thông tin liên lạc hạ du, hệ thống trạm quan trắc giám sát, rà soát phương án ứng phó thiên tai…

Rà soát vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Hồng

Trước mùa mưa bão sắp tới, các công ty thủy điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) trên lưu vực sông Hồng đã đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống quan trắc; triển khai áp dụng công nghệ mới vào hệ thống thu thập quan trắc từ xa, hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, tự động cảnh báo và báo cáo định kỳ để giám sát online từ xa các công trình, đảm bảo quản lý an toàn, ổn định đập và hồ chứa.

EVN cũng đã chỉ đạo các công ty tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung, xây dựng các phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, phương án ứng phó thiên tai, phương án đảm bảo thông tin liên lạc,...

Các công ty đã tổ chức xây dựng, lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo khu vực hạ du như loa phóng thanh, biển cảnh báo, còi hú, đảm bảo cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân khu vực chịu ảnh hưởng trong các tình huống phải xả lũ khẩn cấp, nhất là vào ban đêm. Tại các nhà máy đều trang bị hệ thống camera giám sát xả nước, tín hiệu được truyền trực tiếp về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và các đơn vị liên quan.

EVN cho biết, các nhà máy thuỷ điện thuộc EVN đang được huy động tối đa, đặc biệt các nhà máy thuỷ điện trên sông Đà, công suất chạy 24/24 giờ. Năm nay, giá nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện như than, khí tăng rất cao, dẫn đến giá thành sản xuất điện tăng cao. Vì vậy, ngoài yếu tố đảm bảo an toàn về thiên tai, các nhà máy cần có những tính toán để sử dụng hiệu quả nguồn nước trên các hệ thống sông để vừa đảm bảo an toàn hồ chứa, vừa sử dụng nguồn nước hiệu quả, kinh tế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong tháng 6, tại khu vực Bắc bộ, đặc biệt là Tây Bắc, Việt Bắc sẽ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-30%; tháng 7, cao hơn 10-30%; tháng 8, cao hơn 5-15%; tháng 9, cao hơn 15-30%; riêng tháng 10-11, lượng mưa ở Bắc Bộ thấp hơn từ 15-20% so với trung bình nhiều năm.



Mùa mưa lũ năm 2022 ở lưu vực sông Hồng sẽ xuất hiện sớm hơn. Đỉnh lũ trên các sông suối ở lưu vực sông Hồng cũng cao hơn năm 2021. Đỉnh lũ trên lưu vực sông Đà xấp xỉ trung bình nhiều năm, nhưng cao hơn so với năm 2021.



Năm nay, với dự báo lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 9 cao hơn so với trung bình nhiều năm, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Để theo dõi tình hình vận hành hồ chứa, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đã ký hợp đồng với 6 đơn vị tư vấn để tính toán hỗ trợ ra quyết định điều hành liên hồ chứa trong mùa lũ từ 15/6/2022 đến 15/9/2022. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác trực ban vận hành hồ chứa trong năm 2022.