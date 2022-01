Mỹ mạnh tay chi hàng trăm triệu USD nhập khẩu mặt hàng chủ lực này của Việt Nam

Nhu cầu nhập khẩu đồ nội thất văn phòng trên thị trường thế giới ngày càng tăng và được dự báo tăng trưởng khả quan trong năm 2022. Các doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất văn phòng của Việt Nam cần tập trung khai thác phân khúc này hiệu quả...

Theo ước tính, xuất khẩu đồ nội thất văn phòng của Việt Nam trong tháng 12/2021 đạt 40 triệu USD, tăng 14,5% so với tháng 11/2021, nhưng giảm 16,7% so với tháng 12/2020. Tính chung năm 2021, xuất khẩu đồ nội thất văn phòng ước đạt 440,4 triệu USD, tăng 2,6% so với năm 2020.

Tốc độ tăng trưởng trong xuất khẩu đồ nội thất văn phòng chậm lại từ tháng 8/2021 do ảnh hưởng bởi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4. Mặc dù phục hồi trở lại từ tháng 10/2021, nhưng trị giá xuất khẩu vẫn còn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Vì vậy, trong năm 2021 trị giá xuất khẩu đồ nội thất văn phòng chỉ tăng nhẹ.

Theo Trung tâm nghiên cứu công nghiệp Ý (CSIL), nhu cầu nhập khẩu đồ nội thất văn phòng trên thị trường thế giới ngày càng tăng và được dự báo tăng trưởng khả quan trong năm 2022. Để tận dụng cơ hội này, các doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất văn phòng của Việt Nam cần tập trung khai thác phân khúc này hiệu quả.

Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu đồ nội thất văn phòng, Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu chính, trị giá xuất khẩu đồ nội thất văn phòng tới Mỹ chiếm 59,5% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng năm 2021.

Theo nguồn dẫn woodworkingnetwork.com, bất chấp sự chậm trễ của chuỗi cung ứng và các vấn đề về lao động, đồ nội thất là ngành tăng trưởng nhanh thứ hai trong số 15 ngành sản xuất hàng đầu được theo dõi bởi Viện Quản lý Cung ứng Mỹ.

Trong tháng 12/2021, đồ nội thất tại Mỹ ghi nhận mức tăng nhanh về đơn đặt hàng mới và trong sản xuất, trong bối cảnh các nhà cung cấp đồ nội thất cho Mỹ giao hàng chậm và hàng tồn kho ở mức cao. Công việc kinh doanh đồ nội thất tại Mỹ tiếp tục xu hướng khả quan với lượng đơn đặt hàng mạnh, tuy nhiên ngành công nghiệp này tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, giá nguyên vật liệu tăng và vận chuyển gặp khó khăn.

Tiếp theo cơ cấu thị trường xuất khẩu đồ nội thất văn phòng là xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản đạt 66,3 triệu USD, giảm 8,9%, chiếm 16,6%; xuất khẩu tới thị trường Trung Quốc đạt 26,2 triệu USD, tăng 2,2%, chiếm 6,5%; tới Anh đạt 14,6 triệu USD, tăng 49,8%, chiếm 3,6%...

Được biết, theo ước tính của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ năm 2021 ước đạt 8,8 tỷ USD, tăng 22,4% so với năm 2020. Đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu chính với tỷ trọng chiếm 87,6% tổng kim ngạch cả năm, tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách, phòng ăn và đồ nội thất phòng ngủ. Với đà tăng trưởng trong năm 2021, dự báo, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới Mỹ dự báo đạt 10 tỷ USD trong năm 2022.

Dù có nhiều cơ hội, nhưng ngành công nghiệp gỗ, đặc biệt là ngành công nghiệp đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là các biện pháp phòng vệ thương mại. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu container rỗng tiếp nối từ năm 2020 và đang tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới xuất khẩu của Việt Nam khi rủi ro dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn tại nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, khi xuất khẩu sang Mỹ, doanh nghiệp gặp khó khăn về phí logistics. Chi phí vận chuyển 1 container đồ gỗ sang Mỹ dao động từ 20.000 - 30.000 USD, tăng gấp 4 lần so với trước đây, điều này khiến sức cạnh tranh của hàng Việt Nam bị ảnh hưởng.