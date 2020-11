9 tháng đầu năm 2020, Công ty cổ phần Nafoods Group đạt 919 tỷ đồng doanh thu và 50,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 14,8% và 56,4% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 của Công ty cổ phần Nafoods Group (HoSE: NAF, Nafoods) cho biết, 9 tháng đầu năm nay, Nafoods đạt 919 tỷ đồng doanh thu và 50,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 14,8% và 56,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của NAF đạt 1.527 tỷ đồng, tăng thêm 300 tỷ đồng so với hồi đầu năm chủ yếu do khoản phải thu khách hàng ngắn hạn tăng, hàng tồn kho tăng, đầu tư tài chính dài hạn phát sinh (75 tỷ đồng). Dự trữ tiền mặc dù vẫn còn tỷ lệ khiêm tốn so với tổng tài sản, tuy nhiên đã có sự cải thiện đáng kể so với hồi đầu năm, đạt gần 58 tỷ đồn. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của Nafoods đạt 41,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là âm 148 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, công ty đầu tư vào 3 công ty liên kết gồm: Dược liệu Quế Phong, Nông nghiệp La Giang, Nafoods Tây Bắc và đầu tư góp vốn vào 2 đơn vị gồm Thực phẩm Nghệ An và Chăn nuôi Tân Thắng. Tuy nhiên, NAF đang phải trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư vào 4/5 công ty nói trên. Chỉ có Nafoods Tây Bắc là NAF không phải trích lập dự phòng.



Hiện NAF đang nắm giữ 30% vốn của Dược liệu Quế Phong; 30% vốn Nông nghiệp La Giang tỷ lệ sở hữu 30% và 35% vốn Nafoods Tây Bắc.

Ngoài ra, thuyết minh Báo cáo tài chính công ty mẹ cho thấy, trong 5 công ty con của NAF hiện chỉ có Chanh leo Nafoods và Quốc tế Nafoods đang kinh doanh tốt và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nafoods Miền Nam đang dần cải thiện.



Công ty Cổ phần Nafoods Group tiền thân là Công ty TNHH Thành Vinh được thành lập vào năm 1995 sau đó Công ty đã chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Thực phẩm Choa Việt và vốn điều lệ đăng ký 40 tỷ đồng, được chia thành 4 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Năm 2014, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Nafoods Group và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, được chia thành 20 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Năm 2020 vốn điều lệ của Công ty tăng lên trên 599 tỷ đồng, được chưa thành gần 60 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Ngành nghề chính của Công ty là sản xuất kinh doanh và xuất khẩu các loại sản phẩm nước ép hoa quả, rau củ quả đông lạnh, trái cây tươi, các sản phẩm giá trị gia tăng và sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, lãnh đạo Công ty cho biết, năm 2020, Nafoods Group đặt kế hoạch doanh thu 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 dự kiến: Trích quỹ đầu tư phát triển 30% lợi nhuận sau thuế; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế; Trích ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tối đa 5% lợi nhuận sau thuế.