Năm đầu tiên HAGL (HAG) của Bầu Đức báo lãi sau tái cấu trúc

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) đã có năm đầu tiên báo lãi sau khi tái cấu trúc.

HAG: Quý IV/2021 lãi gần 100 triệu đồng

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt 743,7 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Biến động được giải trình như sau:

Doanh thu trái cây giảm 13,9 tỷ đồng về 465,6 tỷ đồng; doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ đạt 162,9 tỷ đồng, giảm 31,7%; doanh thu bán heo đạt 115,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,9% so với cùng kỳ năm 2020; không có doanh thu từ mủ cao su.

Giá vốn bán hàng trong kỳ giảm 56% còn 511 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí quản lý tăng tới 52% lên 405 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ HAGL trích lập dự phòng liên quan đến suy giảm lợi thế thương mại của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, số tiền 487,3 tỷ đồng.

Nguồn Báo cáo tài chính của HAG.

Về hoạt động tài chính trong kỳ giảm 670 tỷ so với 2020 về 128 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do trong quý IV/2020 HAGL đã ghi nhận lãi từ thanh lý các khoản đầu tư. Khoản này trong năm 2021 không phát sinh.

Chi phí hoạt động tài chính trong kỳ giảm 863 tỷ so với cùng kỳ 2020 còn 255 tỷ đồng. Do trong kỳ Công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào nhóm Công ty HNG. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay cũng giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Sau khi trừ đi các chi phí, HAGL báo lãi quý IV/2021 đạt 96,5 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước báo lỗ 418,5 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu đạt 2.107 tỷ đồng, giảm gần 34% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của HAG đạt 126,5 tỷ đồng. Đây là năm đầu HAGL có lãi trở lại sau thời gian tái cấu trúc và quyết định bán HNG.

Tính đến ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của HAG đạt 18.173,7 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn chiếm 50,7%, đạt 9.230 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Ở phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của HAG đạt 13.496,6 tỷ đồng, giảm 50,4% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm hơn một nửa xuống còn 8.286,4 tỷ đồng.

HAG cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 là tăng cường các biện pháp tái cơ cấu tài chính, phấn đấu giảm số dư nợ phải trả ngân hàng xuống còn 5.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng đẩy mạnh triển khai chiến lược kinh doanh tập trung vào hai mảng chủ yếu là chuối và chăn nuôi heo, với mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.820 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.120 tỷ đồng.

Cổ phiếu HAG có nguy cơ bị hủy niêm yết

Cũng liên quan đến HAGL, mới đây Bầu Đức đã gửi lên cơ quan chức năng để xin không hủy niêm yết cổ phiếu HAG.

Cụ thể, vào ngày 25/11/2021, công ty đã có văn bản số 2511/CV-HAGL về việc điều chỉnh hồi tố số liệu báo cáo tài chính và khiến lợi nhuận sau thuế công ty các năm 2017, 2018 và 2019 đều là số âm.

Theo nguyên tắc thì doanh nghiệp bị thua lỗ 3 năm liên tiếp sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc tại HoSE. Điều này gây lo lắng cho cổ đông HAGL về việc cổ phiếu có thể bị xem xét có còn đủ điều kiện niêm yết hay không.

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức

Vì vậy, các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/11/2021 đã bàn bạc rất kỹ vấn đề này và thống nhất ghi vào biên bản họp thể hiện nguyện vọng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp nhận duy trì niêm yết cổ phiếu HAG.

"Trên cơ sở đó, HAGL xin kiến nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), HoSE xem xét đến tình hình hiện tại của HAGL để duy trì việc niêm yết trên HoSE bởi vì hầu hết các cổ đông đang sở hữu cổ phần HAG hiện nay đều mua cổ phiếu dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại và triển vọng tương lai chứ không dựa vào các thông tin tài chính trong quá khứ cách đây 3-5 năm", HAGL cho hay.

Tập đoàn cho biết đến nay tình hình sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc của HAGL có nhiều cải thiện so với trước đây.

Cụ thể, HAG đã thanh toán được phần lớn các khoản nợ vay và trái phiếu tồn đọng; xử lý phần lớn các khoản đầu tư không hiệu quả như thanh lý các công ty con thuộc ngành nông nghiệp, thủy điện và khoáng sản.

Đồng thời doanh nghiệp cũng xử lý các khoản phải thu tồn đọng nhiều năm như công nợ phải thu công ty An Phú. Các chỉ tiêu tài chính dần cải thiện, hệ số thanh toán hiện hành đã lớn hơn 1.

HAG còn có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ kinh doanh để trả nợ, cải thiện tình hình tài chính.

Theo đó kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của doanh nghiệp là có lãi 18 tỷ đồng và ước tính cả năm nay đạt trên 120 tỷ đồng.

Sang năm 2022, HAG đặt mục tiêu doanh thu 4.820 tỷ và có lãi sau thuế đến 1.120 tỷ đồng.

Các nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường tái cơ cấu tài chính để giảm số dư nợ phải trả ngân hàng xuống còn 5,000 tỷ đồng, song song đó là tập trung kinh doanh 2 ngành hàng chủ lực là chuối và chăn nuôi heo.

Do vậy, lãnh đạo doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan nhà nước "cho phép HAG áp dụng điều kiện thử thách là nếu kết quả kinh doanh bán niên và cả năm 2022 không có lãi thì hãy xem xét hủy niêm yết. Như vậy sẽ giúp bảo vệ lợi ích cổ đông và tránh được các xáo trộn lớn trên thị trường".