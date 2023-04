Năng lượng Sơn Hà (SHE) báo lãi giảm 28% xuống 2,2 tỷ đồng

Quý I/2023 SHE báo lãi sau thuế đạt 2,2 tỷ đồng, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại BCTC riêng quý I/2023, Công ty CP Phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 37,5 tỷ đồng, giảm 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán bán hàng giảm 40% xuống 31,6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp ghi nhận gần 6 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể, lần lượt ở mức 942 triệu đồng và 2,3 tỷ đồng. Kết quả, quý I/2023 SHE báo lãi sau thuế đạt 2,2 tỷ đồng, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm 2022.

BCTC riêng quý I/2023 của SHE

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của SHE ghi nhận 241,6 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ mức 3 tỷ đồng xuống 253 triệu đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận 9,1 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 8% lên 85 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 9,6% xuống 118,3 tỷ đồng; vay nợ giảm 18% xuống 75,2 tỷ đồng, vay dài hạn ghi nhận 10,3 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên mức 123,3 tỷ đồng.

Năm 2023, SHE đặt kế hoạch doanh thu 300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng. Với mục tiêu này, doanh thu của SHE tăng trưởng 14% so với thực hiện của năm 2022 và lợi nhuận sau thuế tăng 2%. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 20%.

Để hiện thực hoá mục tiêu, SHE cho biết, năm 2023 sẽ phát triển thêm 4 mẫu xe máy điện mới với mục tiêu thay thế xe xăng; phát triển hệ thống phân phối, đại lý kinh doanh xe máy điện EVGO trên phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dùng.