Tập đoàn Sơn Hà (SHI) dự kiến có thu từ KCN Tam Dương trong năm 2022

Trả lời tại đại hội thường niên 2022 ông Lê Vĩnh Sơn, chủ tịch HĐQT của Sơn Hà cho biết, năm 2022 Sơn Hà đặt mục tiêu sẽ có doanh thu từ KCN Tam Dương. Tỷ lệ khai thác KCN Tam Dương năm 2022 có thể được là 30 - 40 ha đất thương phẩm.

Công ty CP quốc tế Sơn Hà (HoSE: SHI) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Theo đó, các nội dung trình tại Đại hội đều được ĐHĐCĐ thông qua.



Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Sơn Hà xây dựng chưa có đóng góp của KCN Tam Dương

Năm 2022, Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 21,5% về doanh thu và 17,6% về lợi nhuận so với thực hiện của năm ngoái. Cổ tức năm 2022 dự kiến chi trả tỷ lệ 10%.

Ông Lê Vĩnh Sơn, chủ tịch HĐQT Sơn Hà cho biết, kế hoạch doanh thu hơn 8.600 tỷ không có ngành nước thải và bất động sản. Nếu có đóng góp của 2 mảng nói trên Sơn Hà sẽ bổ sung.



Năm 2021, tổng doanh thu của Sơn Hà tăng 130,5% so với cùng kỳ năm trước và 121% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế tăng 152,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 75,9% so với kế hoạch.

Cho năm tài chính 2021, SHI chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%. Đại hội đã thông qua tờ trình kế hoạch phát hành hơn 11,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Tổng vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2021 dự kiến là hơn 1.621 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sơn Hà trả lời ý kiến cổ đông.

Lý giải điều này, đại diện lãnh đạo Sơn Hà cho biết doanh thu từ các sản phẩm ống inox và các ngành hàng mới tăng trưởng mạnh, tuy nhiên, giá vật tư tăng cao do những khó khăn của chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến giá vốn tăng và lợi nhuận gộp giảm.

Năm 2021, Tập đoàn Sơn Hà tiếp tục phát huy thế mạnh trong ngành năng lượng tái tạo, chính thức gia nhập cách mạng giao thông xanh với sản phẩm xe máy điện EVGO. Hàng loạt các EVGO Center và hệ thống đại lý ủy nhiệm đã được Sơn Hà mở tại nhiều tỉnh phía Bắc.

Bất động sản công nghiệp, ngành nước sạch và xử lý nước thải cũng được Sơn Hà đẩy mạnh. Trong đó, dự án bất động sản Tam Dương I (Vĩnh Phúc) có quy mô 162,33ha, được định hướng là KCN kiểu mẫu hiện đại nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Dự kiến quý IV/2022, Sơn Hà có thể ghi nhận doanh thu từ dự án này.

Sơn Hà mục tiêu kinh doanh 30-40 ha đất thương phẩm KCN Tam Dương năm 2022



Trả lời câu hỏi của cổ đông về mục tiêu kế hoạch triển khai khu công nghiệp Tam Dương (tại Vĩnh Phúc), Chủ tịch Sơn Hà Lê Vĩnh Sơn cho biết, đối với KCN Tam Dương, Sơn Hà đã triển khai để chuẩn bị cho vấn đề pháp lý đến nay đã được hơn 3 năm.

"Tại kỳ đại hội năm trước, tôi cũng đã trình bày về việc UBND huyện Tam Dương đã giao KCN Tam Dương cho Sơn Hà triển khai trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính Phủ. Dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5, Sơn Hà đặt mục tiêu giải phóng được 50 - 60% diện tích. Sơn Hà đã đề xuất với Tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi giải phóng được 50%, chúng tôi xin phép triển khai xây dựng KCN luôn, Tỉnh Vĩnh Phúc cũng ủng hộ quan điểm này. KCN Tam Dương nằm trong dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh", ông Sơn nói.

Năm 2022, Sơn Hà đặt mục tiêu sẽ có doanh thu từ KCN này. Tỷ lệ có thể khai thác được là 30 - 40 ha đất thương phẩm. Các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay rất quan tâm đến KCN Tam Dương, một số NĐT đã bắt đầu ký MOU (thỏa thuận) với Sơn Hà. Sơn Hà cũng đưa ra những chính sách về giá hấp dẫn với các NĐT. Khả năng trong năm 2022 sẽ có doanh thu từ 40ha đất thương phẩm.

Vướng mắc duy nhất ở KCN Tam Dương là ở khâu giải phóng mặt bằng. Quỹ đất cho tái định cư của tỉnh Vĩnh Phúc đang rất quyết liệt. Cơ cấu sử dụng vốn, Sơn Hà sử dụng một phần 30% vốn của doanh nghiệp, còn lại 65 - 70% là vốn vay của Ngân hàng.

Dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I do Tập đoàn Sơn Hà là nhà đầu tư

Lý do vì sao Sơn Hà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản KCN, Sơn Hà thành lập từ năm 1998, sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Sơn Hà thuần túy là công ty sản xuất kinh doanh.

"Cách đây 10 năm, Sơn Hà cũng đã thử sức với lĩnh vực này, sau đó rút ra do yếu tố của thị trường. Cách đây 4 năm, công ty quay trở lại lĩnh vực bất động sản KCN. Hiện nay có rất nhiều cổ đông của Sơn Hà là cổ đông dài hạn, giá cổ phiếu của SHI luôn duy trì ở mức ổn định, muốn Công ty phát triển ở quy mô lớn hơn có doanh thu tốt hơn, tại thời điểm này, chúng tôi nhận thấy lĩnh vực đất KCN rất quan trọng, có hữu hạn về mặt tài nguyên, thời gian cơ hội, Sơn Hà đã có câu trả lời và ra quyết định vào thời điểm 4 năm trước", Chủ tịch Sơn Hà nói.

Mở rộng showroom xe máy điện, rủi ro giá Niken tăng cho Sơn Hà?

Ông Sơn cho biết, dự kiến doanh thu hơn 8.600 tỷ không có ngành nước thải và bất động sản. Đối với xe máy điện, trên nền tảng nghiên cứu, việc phát triển xe máy điện là tất yếu. Việc mở các showroom xe máy điện nhận được rất nhiều sự ủng hộ của giới kinh doanh xe máy điện.

Liên quan đến mở rộng showroom xe máy, đa ngành nghề sẽ rủi ro cho Sơn Hà, lãnh đạo khẳng định "Sơn Hà biết điều này". Nếu phân bổ nguồn lực không phù hợp cũng sẽ gặp phải rủi ro. Nhưng nếu chỉ bảo thủ, làm duy nhất một nghề thôi, Sơn Hàcũng đề cao việc quản trị rủi ro để nâng quy mô. "Chúng tôi với một mong muốn Sơn Hà cần phải phát triển hơn nữa và chúng tôi nhận thấy, Sơn Hà hoàn toàn có thể làm được", ông Sơn tự tin nói.

"Đối với việc ảnh hưởng của sự kiến động giá Niken, thời gian qua đã chứng kiến việc gia tăng giá Niken. Trong 2 năm vừa qua theo dõi, tôi thấy một điều ko thuận theo lịch sử, mặc dù giá Niken tăng nhưng giá Inox lại không tăng theo tỷ lệ tăng của Niken. Tính đến nay, dù giá Niken đã tăng đến 1,5 lần nhưng giá Inox chỉ tăng 5 - 7 %", ông Sơn nói.

Ngành mũi nhọn của SHI trong 5 năm tới

Theo định hướng, 5 năm tới Sơn Hà vẫn là 1 công ty sản xuất. Trọng điểm của công ty là đầu tư vào bất động sản KCN.

Theo đánh giá của Sơn Hà, nếu đầu tư vào bất động sản KCN từ vài năm trước là chưa đến lúc, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, việc thu hút FDI nước ngoài hiện đang rất mạnh. Gần đây chính sách Zero Covid của Trung Quốc lại tạo ra vị thế cạnh tranh của các nước xung quanh trong lĩnh vực bất động sản KCN.

"Nếu thành công KCN này, tôi tin rằng câu chuyện của chúng ta tại đại hội các năm sau sẽ khác" - Chủ tịch Sơn Hà nói.

Về nước thải và xử lý môi trường, vị Chủ tịch này cũng cho biết hiện đang sử dụng các công nghệ mới nhất của Hàn Quốc. Đến nay công ty đã có 1 khu pilot tại Đông Anh và đã chọn 1 vùng ô nhiễm nhất ở Đồng Anh, lấy nước ở ao nước thải ô nhiễm nhất đó, đi qua tất cả các công nghệ xử lý và có kết quả của các Viện đo lường quốc tế. Hiện Sơn Hà cũng đã trình đến Thành phố, cấp chuẩn bị phê chuẩn. Đó là bước đi bài bản, đầu tư cho tương lai.

Đối với ngành xe máy điện chúng tôi chưa có nguồn thu đột biến, tuy nhiên, lợi thế của Sơn Hà có được so với các hãng khác là tận dụng được hệ thống phân phối có sẵn để làm các showroom xe máy, triển khai các điểm bán về xe máy điện. Kết quả là nhận được sự hoan nghênh hưởng ứng của các NPP. Sơn Hà làm từng bước và làm bài bản. Về ngành kinh doanh cốt lõi (thiết bị nhà bếp, xử lý nước thải, năng lượng mặt trời cho gia đình...) tiếp tục được mở rộng và tiến bước.

Lĩnh vực công nghiệp (ống Inox) chúng tôi tiếp tục chiếm lĩnh thị trường, tiếp tục mở rộng quy mô trên toàn quốc. Năm 2022, tập đoàn dự kiến đầu tư bổ sung 2 nhà máy tại khu vực phía Bắc và phía Nam; đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu thêm 10 quốc gia so với năm 2021.