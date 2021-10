Các ngân hàng chạy đua chuyển đổi, nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao vẫn tăng

Tập đoàn Navigos Group vừa đưa ra dự báo xu hướng tuyển dụng trong quý IV/2021, đầu năm 2022.

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao tại ngân hàng vẫn tăng

Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ là xu hướng chung được quan sát ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong thời gian qua. Không chỉ các ngân hàng có quy mô lớn, các ngân hàng nhỏ hơn và một số công ty chứng khoán cũng đã lên kế hoạch và đầu tư cho việc chuyển đổi, thành lập các Ban Dự án/Khối Chuyển đổi.

Theo đó, nhu cầu nhân sự các cấp cho các vị trí Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số vẫn tiếp tục tăng cao, đặc biệt là các vị trí phát triển ứng dụng, phát triển công nghệ, quản trị chuyển đổi, quản trị và phân tích dữ liệu, marketing và kinh doanh trên nền tảng số.

Dự báo của Navigos Search cho thấy, cuộc chạy đua về chuyển đổi số này vẫn đang tiếp diễn đối với các ngân hàng, các công ty có nguồn lực và chiến lược bền vững nên nhu cầu đối với các nhân sự chất lượng cao vẫn tăng.

Các ngân hàng đang chạy đua chuyển đổi số nên nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao vẫn tăng

Ngành điện - điện tử, cơ khí và đồ gỗ khu vực phía Nam giảm 70% nhu cầu tuyển dụng do nhà máy phải đóng cửa tạm thời

Theo Báo cáo, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nên các doanh nghiệp trong mảng Điện - Điện tử, Cơ khí và Sản xuất đồ gỗ gặp rất nhiều khó khăn.

Cụ thể, các doanh nghiệp muốn duy trì hoạt động cần phải thực hiện chính sách 3T, tuy nhiên chính sách này tốn kém về chi phí, nên nhiều doanh nghiệp lựa chọn việc đóng cửa tạm thời, đến khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ mở cửa trở lại.

Đối với các doanh nghiệp vẫn hoạt động, họ tập trung vào việc thực hiện 3T nên không tập trung vào tuyển dụng. Theo quan sát của Navigos Search, các doanh nghiệp trong mảng này đã giảm 70% nhu cầu tuyển dụng nhân sự so với quý III/2020.

Dự báo trong 6 tháng tới, các ngành Điện - Điện tử có thể phục hồi trở lại với điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên tốc độ sẽ chậm vì các đơn hàng sản xuất của quý IV/2021 đã được chuyển sang các nước khác.

Doanh nghiệp mảng năng lượng tiếp tục sụt giảm về nhu cầu tuyển dụng trong quý IV/2021

Dưới tác động của Covid-19, nhiều nhà máy, doanh nghiệp trong mảng này phải đóng cửa tạm thời dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu sử dụng năng lượng. Việc phải cắt giảm công suất phát điện lên lưới từ 50 - 70% khiến các doanh nghiệp trong mảng năng lượng gặp rất nhiều khó khăn.

Navigos Search ghi nhận việc sụt giảm nhu cầu tuyển dụng cũng như mức chi trả thấp hơn cho các vị trí trong ngành năng lượng thời gian qua. Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhưng không tuyển được nhân sự do mức lương doanh nghiệp đang trả thấp hơn so với thị trường.

Bên cạnh đó, việc tuyển dụng ứng viên người nước ngoài cũng gặp rất nhiều khó khăn, nên các doanh nghiệp có xu hướng cân nhắc tuyển các ứng viên hiện đang ở Việt Nam hoặc điều chuyển các nhân sự trong cùng tập đoàn mà không tuyển mới các ứng viên bên ngoài.

Dự kiến mảng năng lượng tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm về nhu cầu tuyển dụng trong quý IV/2021.

Nhiều doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh và bán lẻ sẽ hoãn, ngừng tuyển dụng

Có khá nhiều khách hàng trong ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ hoãn, ngừng tuyển dụng trong quý IV/2021. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp tập trung phòng chống dịch bệnh nên hoạt động sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn. Ngoài ra, do ảnh hưởng bởi Covid, các ứng viên trong mảng này cũng không cởi mở với các cơ hội mới nhằm đảm bảo sự an toàn trong công việc.

Chính vì vậy, thị trường vẫn khan hiếm ứng viên tiềm năng cho các vị trí đang cần tuyển. Trong quý IV, các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ đang dần mở cửa trở lại, dự báo nhu cầu tuyển dụng có chiều hướng tăng nhẹ vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, dự báo quý IV/2021, nhu cầu tuyển dụng có thể vẫn giảm nhẹ so với quý III.

Các doanh nghiệp sản xuất trong ngành dệt may phía Bắc vẫn duy trì sản xuất tốt

Tại miền Bắc, do ảnh hưởng của Covid-19 ít hơn so với miền Nam nên đa số các doanh nghiệp dệt may vẫn duy trì sản xuất tốt ở thời điểm hiện tại. Rất nhiều doanh nghiệp có thêm các đơn hàng từ các vùng khác tại châu Á chuyển về. Chính vì vậy, hiện các doanh nghiệp dệt may lớn và có uy tín đang rất ổn về đơn hàng.

Có những công ty đã nhận đơn hàng đến tháng 4/2022 và vẫn đang cần tuyển thêm lao động. Thậm chí, một số công ty cho biết, lợi nhuận của doanh nghiệp đã tăng gấp đôi trước đây.

Dự báo, việc tuyển dụng có thể tăng do tăng đơn hàng từ một số doanh nghiệp nhưng sẽ không quá nhiều. Ngoài ra, các doanh nghiệp nếu tuyển thì đa số là tuyển dụng thay thế cho các nhân sự đã nghỉ việc, đồng thời củng cố thêm đội ngũ với những vị trí cần tay nghề và kỹ thuật cao.

Nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành Điện tử tiếp tục đầu tư hoặc mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Thị trường chứng kiến nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành Điện tử vẫn tiếp tục đầu tư hoặc mở rộng sản xuất tại Việt Nam thông qua các dự án lớn, trong đó có các dự án xây các trung tâm nghiên cứu (Research & Development – R&D) lớn. Bắc Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa và Đà Nẵng tiếp tục trở thành các địa phương nhận được các đầu tư rất lớn từ các dự án FDI này.

Một số các doanh nghiệp tại phía Bắc trong mảng này do có các phương án phòng chống Covid hiệu quả nên vẫn duy trì được hoạt động sản xuất tốt, thậm chí có sự tăng trưởng nhẹ do nhận được nhiều đơn hàng sản xuất được chuyển về từ các chi nhánh khác đang bị ảnh hưởng bởi Covid.

Bên cạnh đó, thị trường cũng quan sát thấy nhu cầu tuyển dụng lớn các ứng viên biết tiếng Trung do có sự dịch chuyển của các doanh nghiệp từ Trung Quốc sang Việt Nam.