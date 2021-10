Xuất khẩu Trung Quốc tăng mạnh, gia tăng thặng dư với Mỹ trong tháng 9 qua.

Theo dữ liệu công bố ngày 13/10 của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu tháng 9 tăng trưởng đáng thất vọng, đối lập với đà tăng vượt kỳ vọng của kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc trong tháng 9 tính theo đồng USD đã tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 240 tỷ USD. Con số này thấp hơn 20% ước tính của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát mới đây của Reuters.

Tuy vậy, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước khác vẫn là một điểm sáng của nền kinh tế. Xuất khẩu trong tháng 9 tính theo đồng USD đã tăng 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 305,74 tỷ USD, đánh bại con số tăng trưởng 21% trong cuộc thăm dò của Dow Jones

Như vậy, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã tăng kỷ lục trong tháng 9, đạt ngưỡng 42 tỷ USD. Mỹ hiện vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Trung Quốc đạt thặng dư thương mại kỷ lục với Mỹ trong tháng 9 (Ảnh: Getty Images)

Nhập khẩu than của Trung Quốc tăng mạnh

Cũng theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu than và các sản phẩm liên quan trong tháng 9 đã tăng 76% so với một năm trước, lên mức khoảng 32,9 triệu tấn - mức cao nhất trong năm 2021. Giá trị nhập khẩu than tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,91 tỷ USD.

Giá than nhiệt, nhiên liệu chính để sản xuất điện, đã tăng gấp hai lần trong năm nay. Tình trạng thiếu than đã buộc các nhà máy phải cắt điện và khiến các nhà chức trách tăng cường nhập khẩu nhiều than hơn, bao gồm nguồn nhập khẩu cả từ Nga.

Nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Trung Quốc cũng tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,6 triệu tấn trong tháng 9, với giá trị tăng hơn gấp đôi lên 5,19 tỷ USD.

Lượng nhập khẩu dầu thô tuy giảm 15,2% so với một năm trước xuống còn 41,1 triệu tấn vào tháng 9 nhưng giá trị nhập khẩu dầu thô lại tăng 35% do giá dầu tăng vọt suốt thời gian qua. Mỹ là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới năm 2020 và Trung Quốc là điểm đến hàng đầu cho dầu thô của Mỹ, chiếm 15% tổng kim ngạch dầu thô xuất khẩu của Mỹ, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Australia từng là nguồn nhập khẩu than nhiệt lớn nhất của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu than của Australia vào cuối năm 2020, do những căng thẳng chính trị leo thang sau khi Australia đề xuất một cuộc điều tra về cách Bắc Kinh xử lý đại dịch Covid-19. Dù vậy, do tình trạng thiếu năng lượng gần đây, Trung Quốc đã quay trở lại nhập khẩu than của Australia.

Dữ liệu Hải quan công bố hôm 13/10 chỉ ra rằng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Australia của Trung Quốc trong tháng 9 đã tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái lên 15,04 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu tăng gần 24% so với cùng kỳ lên khoảng 6 USD.