Trong giai đoạn hiện nay, thị trường bất động sản tại các thành phố lớn chứng kiến sự tăng giá đột ngột, thậm chí tạo thành những cơn sốt. Điều này đã khiến những người dân thực sự có nhu cầu, gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình mua nhà.

Người có nhu cầu mua nhà ở thực mong chờ giá chung cư dưới 2 tỷ đồng

Theo khảo sát của PV Dân Việt, nhu cầu mua nhà ở thực của người dân đang rất lớn. Tuy nhiên, do giá chung cư tăng lên quá cao khiến nhiều người không đủ điều kiện để mua nhà và cho rằng giá bị đẩy lên vượt quá giá trị thực. Ngoài ra, nhiều người dân kỳ vọng thời gian tới sẽ có nhiều dự án chung cư mới để giá nhà chung cư bình ổn trở lại.

Anh Nam Phương (quận Long Biên, Hà Nội) là người có nhu cầu mua nhà ở thực sau hơn nửa năm nay khảo sát giá nhà chung cư để tiến tới việc mua nhà, anh Phương vẫn chưa tìm được căn hộ ưng ý. Anh Phương cho biết do giá chung cư ngày càng tăng và liên tục thiết lập các đỉnh giá mới.

"Tôi đã tìm nhà được hơn nửa năm nhưng hiện vẫn chưa thể mua được vì giá đã tăng quá cao. Hầu hết, các dự án chung cư mới, có vị trí không quá xa trung tâm đều có giá từ 50-60 triệu đồng/m2. Tình ra, tôi muốn mua một căn chung cư khoảng 60m2 thì cũng phải bỏ ra hơn 3 tỷ đồng, đó là còn chưa tính tiền làm nội thất", anh Phương chia sẻ.

Người dân có nhu cầu mua nhà ở thực "chê" giá chung cư bị đẩy quá cao so với giá trị thực (Ảnh: Thái Nguyễn)

Cùng cảnh ngộ, anh Đức Đạt (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng là người mua nhà có nhu cầu ở thực nhưng vì giá chung cư quá cao, vượt mức tài chính của gia đình anh Đạt nên anh chưa thể mua nhà. Anh Đạt cho biết giá chung cư hiện nay bị đẩy vượt quá giá trị thực nên rất khó cho những người dân có nhu cầu mua nhà ở thực.

"Tôi nghĩ giá nhà chung cư ở mức phù hợp sẽ thúc đẩy người mua hơn, khoảng 2 tỷ đồng đổ lại thì sẽ phù hợp cho nhiều đối tượng người mua. Tôi cũng mong sắp tới sẽ có nhiều dự án mới để gia tăng nguồn cung và từ đó giá chung cư sẽ bình ổn hơn, không bị đẩy lên quá cao như hiện nay", anh Đạt nhận định.

Anh Minh Đạt, một môi giới bất động sản cho biết khoảng hơn một năm nay nguồn cung nhà chung cư, căn hộ đang bị thiếu hụt so với nhu cầu, nhất là với người có nhu cầu mua nhà ở thực. Điều này khiến cho giá chung cư tăng mạnh và liên tục thiết lập các đỉnh giá mới. Cùng với nhiều biến động, lạm phát cũng khiến nhà đầu tư tích lũy vào bất động sản.

"Giá chung cư hiện đã tăng từ 15-20% so với năm 2021, nhiều chung cư cũ hiện cũng tăng từ 10-15% so với thời điểm mua ban đầu. Nhiều dự án chung cư mới có mức giá bán các căn sơ cấp, thứ cấp vì đó cũng tăng cao, đặc biệt các dự án tại các quận không quá xa trung tâm. Hầu hết không có các dự án chung cư mới có giá dưới 25 triệu đồng/m2, do đó giá nhà dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất", anh Đạt chia sẻ.

Giá chung cư tiếp đà tăng đến cuối năm, người có nhu cầu mua nhà ở thực "gặp khó"

Theo Bộ Xây dựng, căn hộ bình dân có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 tại khu vực trung tâm của các đô thị gần như không có. Tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm như các quận/huyện như tại Hà Nội, huyện Đan Phượng có dự án giá 29 triệu đồng/m2, huyện Hoài Đức có dự án giá 26 triệu đồng/m2, quận Hà Đông có dự án giá khoảng 27 triệu đồng/m2.

Khi thị trường bất động sản khó khăn chung thì người có nhu cầu mua nhà ở thực đợi chờ giảm giá để sở hữu nhà với giá tốt được xem là tâm lý bình thường. Tuy nhiên, cũng chính điều này có thể dẫn đến giao dịch bất động sản trên thị trường có phần chững lại do những "do dự" đến từ phía người mua.

Theo các chuyên gia bất động sản dự báo, mức giá vào thời điểm từ nay đến cuối năm có thể không biến động quá nhiều, đặc biệt đối với chung cư. Ở loại hình chung cư, nguồn cung được dự báo sẽ chưa có thêm các dự án mới, ít nhất phải chờ đến năm 2023 nhiều dự án mới mới "bung" ra, khi đó khả năng giá chung cư sẽ đáp ứng nhu cầu của nhiều người.

Chuyên gia dự báo giá chung cư vẫn chưa thể giảm từ nay đến cuối năm 2022 (Ảnh: Thái Nguyễn)

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, căn hộ tại Hà Nội đang bước vào chu kỳ tăng giá và hình thành mặt bằng giá mới. Nhu cầu căn hộ tăng, cùng với việc nguồn cung bị trì hoãn khiến giá căn hộ có xu hướng tăng trong thời gian vừa qua.

"Thị trường bất động sản căn hộ đang hình thành mặt bằng giá mới khi nguồn cung tiếp tục chưa thích ứng kịp với nhu cầu của nhà đầu tư, cư dân, đặc biệt trong xu hướng đô thị hóa ngày càng rõ rệt như hiện nay", ông Đính nhấn mạnh.

Phần lớn các dự án sắp ra mắt tại Hà Nội và TP.HCM đều nằm ở các quận, huyện cách xa trung tâm, nơi quỹ đất vẫn dồi dào. Cơ sở hạ tầng không ngừng hoàn thiện sẽ tiếp tục đẩy mặt bằng giá các dự án này lên cao hơn nữa trong tương lai. Giá sơ cấp tại quận Từ Liêm đã tăng 10%/năm và ở quận Cầu Giấy tăng 17%/năm kể từ năm 2017. Sở dĩ có sự tăng trưởng về giá là do hạn chế nguồn cung, các dự án mới tung ra thị trường ít hơn, đặc biệt số các dự án có tính pháp lý tốt cũng giảm dần.

Các chuyên gia bất động sản cũng cho rằng những dự án mới được ra mắt là những dự án đảm bảo về pháp lý, sở hữu vị trí thuận lợi, được đầu tư chất lượng tốt và đầy đủ tiện nghi hơn. Điều này khiến giá của các dự án này cao hơn mặt bằng chung của thị trường, từ đó khiến giá sơ cấp trung bình toàn thị trường trong một số năm gần đây liên tục tăng. Ngoài ra, các dự án tốt đã tung ra trước đây khi có điều kiện tốt thì giá cũng tăng trưởng và tỷ lệ hấp thụ duy trì ở mức tốt.