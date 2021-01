Người dân làng Tây Tựu thấp thỏm chờ Tết

Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân làng hoa Tây Tựu đang tất bật chăm sóc các loại hoa để kịp cung ứng ra thị trường. Năm nay giá hoa được các nhà vườn nhận định là tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.

Hà Nội đang đón những đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất xuống 9 độ C. Do thời tiết lạnh kéo dài, người dân lo lắng hoa sẽ nở muộn, không kịp để cung ứng ra thị trường trong khi đây là mùa thu hoạch lớn nhất trong năm của họ.

Bà Nguyễn Thị Bàng phải thường xuyên tỉa bớt các nụ nhỏ để nụ chính được phát triển nhanh. (Ảnh: Anh Hoa)

Bà Nguyễn Thị Bàng (63 tuổi, Tây Tựu) chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đều lớn tuổi cả, hiện tại nhà tôi có 5 sào đất đều trồng hoa cúc. Năm nay có 1 sào nở trước nên bán vào cái đợt 15 với mồng 1 cũng được gần 50 triệu. Số diện tích còn lại thì do thời tiết lạnh nên hoa nở muộn, thậm chí năm nay còn chưa nhú búp vàng, nên khả năng cao những sào còn lại phải sau Tết mới bán được.”

Những nụ hoa cúc hiện tại vẫn chưa nhú vàng, nên khả năng để hoa nở trước tết là rất khó. (Ảnh: Anh Hoa)





“Thời điểm hiện tại, cúc mua tại vườn có giá bán lẻ từ 3.000 - 4.000 đồng/bông, cao hơn gấp 3 lần so với năm ngoái.” (Ảnh: Anh Hoa)

Ông Thái tích cực bón phân lân và tưới tiêu đều đặn, hi vọng cung cấp đủ ấm và chất dinh dưỡng cho lứa hoa hông đỏ nở đúng dịp Tết. (Ảnh: Anh Hoa)

Toàn bộ diện tích đất đều tập trung vào trồng hồng, Ông Đỗ Văn Thái cũng gặp phải khó khăn tương tự do thời tiết lạnh kéo dài: “Năm nay do rét quá nên hoa hồng gần như không có nụ, ruộng nhà tôi được xem là đỡ hơn so với các nhà khác xung quanh đây. Để có thể cung ứng ra thị trường đúng dịp Tết Nguyên Đán, hiện tại gia đình tôi đang tích cực bón thêm phân lân để giữ ấm và tưới nước thường xuyên cho vườn hoa”.

Bà Thanh ngậm ngùi cắt những cành hoa còn có thể bán được. (Ảnh: Anh Hoa)

“Đối với giống hoa hồng thơm, cây gần như chết khô, nụ hoa gần như không có, còn với những bông đã ra hoa thì bông bị khô héo, hầu như không thể bán được. Trong khi đó cũng bỏ ra bao nhiêu tiền phân bón và công chăm sóc nên cũng phải vét lại bông nào còn ổn, còn bán có nào hay đồng ấy” – Bà Thanh, một chủ vườn hoa hồng khác chia sẻ.

Một trong ít số các nhà vườn trồng hoa thược dược và violet năm nay, chị Tâm vui vẻ vì năm nay hoa nở rộ đúng dịp. (Ảnh : Anh Hoa)

Giống hoa thược dược và violet được chị Tâm cho biết là đỡ tốn công chăm sóc hơn so với các loại hoa truyền thống. Năm nay thược dược gần như được mùa vì các vườn đều nở trước tết, nên nhà vườn có thể bán từ thời điểm này đến tết. Giá cả cũng vì thế mà rẻ hơn nhiều so với năm ngoái, chỉ rơi vào khoảng 2.000 – 3.000 đồng/ bông.

Người dân ở đây chủ yếu trông các loại hoa quen thuộc như hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, thược dược, violet,..

Hoa thược dược rộ sắc kịp lúc trước ngày mồng 1 để cung ứng cho người dân. (Ảnh: Anh Hoa)





Những luống hoa vẫn còn xanh màu lá này hiện đang được người trồng hoa chăm sóc cẩn thận để phục vụ dịp Tết Nguyên Đán. (Ảnh: Anh Hoa)

Hoa hồng là một trong những loại hoa chủ lực của làng hoa Tây Tựu, được người dân trồng rất nhiều. Tuy nhiên do thời tiết lạnh, hoa nở xấu, người dân bán không được giá. (Ảnh: Anh Hoa)