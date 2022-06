Người nuôi heo khó vì giá thức ăn chăn nuôi tăng 15 đợt trong gần hai năm

Giá thức ăn chăn nuôi lại liên tục tăng, chỉ trong gần hai năm qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này đã có đến 15 lần tăng giá làm người nuôi heo khốn đốn vì lợi nhuận thu được không đáng là bao, thậm chí lỗ.

Một đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi ở tỉnh Trà Vinh xác nhận, từ năm 2020 đến nay, các doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm này đã có khoảng 15 lần điều chỉnh tăng giá bán. Trong đó, riêng 6 tháng đầu năm 2022, đã có khoảng 4 lần điều chỉnh tăng giá bán.

Lần gần nhất là vào đầu tháng 5/2022, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đã quyết định điều chỉnh tăng giá bán 300-500 đồng/kg (tuỳ loại). Chẳng hạn, Công ty MNS Feed đã quyết định tăng 300-500 đồng/kg kể từ ngày 1/5 ở khu vực miền Nam. Trong khi đó, Công ty De Heus cũng tăng 300-400 đồng/kg.

Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến người nông dân méo mặt. Ảnh: Saigon Times

Hàng loạt công ty khác cũng gửi thông báo đến đại lý phân phối quyết định áp dụng mức giá mới với mức tăng 300-400 đồng/kg như: Emivest Feedmill, C.P Việt Nam, Greenfeed Việt Nam, CJ Vina Agri.

Sau khi điều chỉnh tăng giá bán, mức giá mới nhất được các đại lý phân phối cho người chăn nuôi đối với thức ăn dành cho heo con là 490.000-510.000 đồng/bao 25 kg; loại dành cho heo thịt có giá 360.000-400.000 đồng/bao 25 kg và loại dành cho heo nái là hơn 300.000 đồng/bao 25 kg.

Ông Tạ Hoàng Thạch, một chủ trang trại chăn nuôi heo ở xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, cho biết trước đây để nuôi một con heo đến khi xuất chuồng cần khoảng 10 bao thức ăn chăn nuôi loại 25 kg, tuy nhiên, thời điểm hiện nay, cần khoảng 12 bao loại 25 kg (trong đó có một bao loại dành cho heo con) mới có thể xuất chuồng được.

Tuy không rõ lý do tại sao, nhưng ông Thạch hoài nghi, do tình hình giá nguyên liệu đầu vào để sản xuất thức ăn chăn nuôi thời gian qua liên tục tăng cao, cho nên khả năng các nhà máy đã thay đổi nguồn nguyên liệu nhằm đảm bảo lợi nhuận, khiến chất lượng sản phẩm không đảm bảo. “Điều này, làm heo nuôi lâu lớn hơn so với trước đây”, ông nói.

Với giá thức ăn cho heo thịt rơi vào khoảng 360.000-400.000 đồng/bao 25 kg, tức riêng loại thức ăn cho heo thịt, để nuôi một con heo đến khi xuất chuồng cần khoảng 4,32-4,8 triệu đồng. Nếu cộng với một bao dành cho heo con là 500.000 đồng, thì riêng chi phí thức ăn, để nuôi một con heo đến khi xuất chuồng chiếm khoảng 4,82-5,3 triệu đồng.

Nếu tính cả chi phí con giống, thuốc thú y, thì với giá heo hơi trên thị trường rơi vào khoảng 5,6-5,7 triệu đồng/tạ như hiện nay, người chăn nuôi thu được mức lợi nhuận chỉ khoảng 200.000 đồng/con.

“Đó là trường hợp trong quá trình nuôi thuận lợi, chứ nếu gặp dịch bệnh là trắng tay”, ông Thạch nói.

Chính vì mức độ rủi ro cao nên theo ông Thạch, hiện nhiều hộ chăn nuôi ở địa phương đã quyết định “treo chuồng” hoặc giảm quy mô thả nuôi.