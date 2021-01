TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 123.880 tỷ đồng, lợi nhuận 3.000 tỷ đồng trong năm 2021.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa công bố kết quả kinh doanh dự kiến năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Theo đó, năm 2020, doanh thu của Tập đoàn ước đạt 121.000 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt trên 2.500 tỷ đồng; nộp ngân sách 18.000 tỷ đồng. Đặc biệt, sản xuất đạt 700.000 tấn Alumin quy đổi, vượt công suất thiết kế và sản xuất trên 10 tỷ kWh điện…

So với kế hoạch đặt ra năm 2020, Tập đoàn mới thực hiện được 88% và 71% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Còn so với kết quả thực hiện được năm 2019, kết quả này tương đương với 92% doanh thu và 62% lợi nhuận.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, Lãnh đạo TKV cho biết, năm 2020 là một năm Tập đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cũng là một năm thành công của TKV.

Tập đoàn đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa ổn định SXKD, là một trong số ít các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước có các chỉ tiêu SXKD đứng đầu, đạt lợi nhuận kế hoạch.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 123.880 tỷ đồng, lợi nhuận 3.000 tỷ đồng, than tiêu thụ 42 triệu tấn, than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu tấn, đất đá bóc 167,26 triệu m3, mét lò đào tổng số 259,93 km…

Ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV đánh giá, năm 2021 được nhận định tình hình kinh tế thế giới và trong nước có khởi sắc hơn song vẫn nhiều khó khăn. Do vậy, chủ đề cốt lõi nhất của năm 2021 là “Thực hành tiết kiệm” gắn với khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng, trên cơ sở các chỉ tiêu đạt được năm 2020.

Đồng thời TKV tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa trong khai thác hầm lò để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm nguy cơ mất an toàn cho người lao động; tăng tỷ trọng khai thác than hầm lò bằng lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, năm 2021 phải đạt tối thiểu 15,8% sản lượng than CGH/tổng sản lượng than hầm lò.