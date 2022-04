Nhập khẩu thủy sản Nga sẽ giảm cực mạnh do các lệnh trừng phạt

Theo nghiên cứu của Hiệp hội những người đánh bắt cá minh thái, nguồn cung thuỷ sản nhập khẩu vào Nga vào năm 2022 sẽ giảm 1/3 do các lệnh trừng phạt.

Dự kiến, nhập khẩu cá vào Nga sẽ giảm 28-35% so với năm 2021. Vào cuối năm nay, nguồn cung các sản phẩm cá sẽ giảm xuống còn 385.000 tấn (1,5 tỷ USD). Năm 2021, con số này là 579.000 tấn (2,1 tỷ USD).

Theo Hiệp hội những người đánh bắt cá minh thái, năm 2022, nhập khẩu thủy sản vào Nga sẽ giảm khoảng 28 - 35% so với năm 2021, đạt 385 nghìn tấn tấn, trị giá 1,5 tỷ USD. Trong đó, cá hồi Đại Tây Dương và cá hồi chiếm khoảng 17% khối lượng (năm 2021 đạt 100 nghìn tấn). Các mặt hàng quan trọng khác bao gồm tôm đông lạnh (năm 2021 đạt 86,1 nghìn tấn), cá thu (năm 2021 đạt 77,3 nghìn tấn) và cá trích đông lạnh (năm 2021 đạt 55,7 nghìn tấn).

Nhập khẩu thủy sản của Nga giảm do một số thị trường cung cấp hàng đầu cho Nga quyết định hạn chế xuất khẩu vào thị trường này. Bên cạnh đó, giá thủy sản nhập khẩu tăng do đồng Rúp mất giá cũng sẽ tác động đến nhu cầu nhập khẩu của Nga do sự phân bổ lại nhu cầu trong giỏ hàng tiêu dùng. Nguyên nhân nữa là khó khăn về hậu cần khi một số hãng vận tải rút khỏi thị trường Nga và chi phí vận chuyển tăng cao cũng là yếu tố tác động đến nhập khẩu thủy sản của Nga.

Theo Cơ quan Liên bang về Thủy sản Nga, 2 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu thuỷ sản của Nga đã giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2021, xuống còn 84.320 tấn. Họ cho rằng thị trường trong nước sẽ được "cung cấp đầy đủ với nhiều loại sản phẩm thuỷ sản" do tỷ lệ đánh bắt khả quan, sản lượng cá, các sản phẩm cá chế biến và đóng hộp tăng, cùng với sự phát triển của nuôi trồng thủy sản.

Trước đó, các nhà chế biến cá của Nga đã yêu cầu chính phủ hạn chế xuất khẩu thuỷ sản để dành cung cấp cho thị trường nội địa, chủ yếu là các loại cá phổ biến và giá cả phải chăng: Cá trích, cá thu, cá minh thái, cá hồi hồng và cá tuyết.