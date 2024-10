Nhu cầu căn hộ dịch vụ từ các tỉnh lân cận Hà Nội gia tăng nhưng nguồn cung còn hạn chế. Do đó, chuyên gia nước ngoài lựa chọn nhà ở tập chung chủ yếu ở Hà Nội.

Căn hộ dịch vụ Hà Nội là lựa chọn ưu tiên của người nước ngoài

Theo báo cáo quý III/2024 của Savills, giá thuê và công suất căn hộ dịch vụ duy trì ở mức ổn định, và đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ lấp đầy ổn định theo quý ở mức 83%, tăng nhẹ 2% so với năm 2023.

Giá cho thuê căn hộ dịch vụ tại Hà Nội tính tới quý III/2024 đạt 588.000 đồng/m2/tháng, trung bình giảm 2% so với quý trước. Trong đó, phân khúc hạng A giảm 4% và hạng C giảm 2%, nhưng vẫn tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung hạng A của phân khúc căn hộ dịch vụ vẫn tập trung chủ yếu ở quận Tây Hồ. Còn nguồn cung ở Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Long Biên đều là phân khúc hạng B.

Tình hình hoạt động căn hộ dịch vụ quý III/2024

Ông Matthew Powell, Giám đốc, Savills Hà Nội cho biết, mặc dù nhu cầu nhà ở từ các chuyên gia nước ngoài đang gia tăng, nguồn cung căn hộ dịch vụ tại các tỉnh này vẫn còn hạn chế. Đồng thời, chất lượng sản phẩm nhà ở chưa đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp.

"Do đó, các chuyên gia nước ngoài vẫn có xu hướng lựa chọn Hà Nội để sinh sống nhằm dễ dàng tiếp cận với hệ thống tiện ích đa dạng và nguồn cung nhà ở chất lượng cao", ông Matthew Powell nói.

Ngoài ra, sự phát triển của cơ sở hạ tầng kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia nước ngoài tiếp cận trung tâm thành phố cũng như di chuyển đến các tỉnh lân cận thủ đô. Trong đó, có thể kể đến một số các dự án nổi bật như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên…

Đáp ứng nhu cầu thị trường, nguồn cung căn hộ dịch vụ tại Hà Nội tăng 2% so với quý II/2024, với dự án hạng A mới (Swiss-Belresidences Hà Nội) đi vào hoạt động với 150 căn hộ. Tổng lượng nguồn cung phân khúc căn hộ dịch vụ tăng lên mức 6.246 căn.

Từ nay đến cuối năm 2024, Hà Nội dự kiến bổ sung thêm 126 căn hộ dịch vụ và 2.372 căn dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025 từ 4 dự án. Trong đó, Tây Hồ View Complex dự kiến sẽ bổ sung thêm nguồn cung căn hộ hạng A lớn nhất. Nguồn cung căn hộ dịch vụ tương lai chủ yếu tập trung ở khu vực Nội thành và phía Tây, với 83% tập trung ở khu vực nội thành và 17% còn lại ở phía Tây.

Loại hình căn hộ dịch vụ hưởng lợi nhờ việc thu hút vốn FDI vào Việt Nam

Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài dồi dào và sự mở rộng của các khu công nghiệp thu hút nhiều chuyên gia nước ngoài tới Việt Nam làm việc. Điều này giúp tạo ra nguồn cầu ổn định cho phân khúc căn hộ dịch vụ.

"Nhiều doanh nghiệp có xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng hoặc rút hoàn toàn dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc, do chi phí nhân công và sản xuất tại quốc gia này không còn duy trì được tính cạnh tranh như trước", ông Matthew Powell chia sẻ.

Ông Matthew Powell, Giám đốc, Savills Hà Nội

Trong bối cảnh này, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ vị trí chiến lược tại trung tâm Đông Nam Á. Đồng thời, Việt Nam có lợi thế về chi phí nhân công, với mức thu nhập trung bình của ngành sản xuất là 329 USD/tháng, thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực. So sánh với các nước lân cận, con số này chỉ cao hơn Indonesia và thấp hơn Trung Quốc khoảng 3,4 lần.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cũng không ngừng đưa ra chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nhằm tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tính tới 8/2024, FDI vào Việt Nam đạt 20,5 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn FDI thực hiện đạt 14,2 tỷ USD, tăng 8% theo năm, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Không chỉ giới hạn trong Thủ đô, các tỉnh phía Bắc lân cận Hà Nội như: Bắc Ninh, Phú Thọ, Bắc Giang và Thái Nguyên cũng có dòng vốn đáng kể, gia tăng nhu cầu về nhà ở nhờ thu hút ngày càng nhiều chuyên gia nước ngoài.