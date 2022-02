Nhu cầu yếu, số phận của mặt hàng hơn 90% xuất khẩu sang Trung Quốc này sẽ ra sao?

Từ giữa tháng 2/2022 đến nay, nhu cầu của Trung Quốc yếu nên giá sắn không có nhiều biến động, xuất khẩu tinh bột sắn bằng đường biển vẫn rất chậm...

Trong 10 ngày giữa tháng 2/2022, nhu cầu của Trung Quốc yếu nên giá sắn không có nhiều biến động, xuất khẩu tinh bột sắn bằng đường biển vẫn chậm.

Một vài nhà máy tinh bột sắn tại miền Trung, Tây Nguyên nâng giá thu mua sắn để tạo động lực thu hoạch cho người dân trong bối cảnh lượng sắn đưa về các nhà máy thấp.

Nhu cầu của Trung Quốc yếu nên giá sắn không có nhiều biến động.

Tây Ninh là tỉnh có diện tích trồng sắn đứng thứ 2 cả nước và năng suất cao nhất nước. Tổng diện tích trồng sắn trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 11/2021 là 46.890 ha. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh có 42.694 ha bị nhiễm bệnh khảm lá sắn, chiếm 91% diện tích trồng.

Nhằm giúp người trồng sắn tìm ra giải pháp phòng trừ bệnh khảm lá hiệu quả, năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc triển khai Dự án Khuyến nông: “Xây dựng mô hình sản xuất giống sạch bệnh, thâm canh, quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại tại vùng trồng sắn trọng điểm” với diện tích 20 ha trên địa bàn xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Giống sắn xây dựng mô hình là giống KM140 sạch bệnh. Năng suất củ tươi đến thời điểm thu hoạch ước tính đạt 35 tấn/ha. Tuy nhiên, giống sắn KM140 không phải là giống kháng bệnh, do đó các biện pháp kỹ thuật hiện nay chưa thể kiểm soát bệnh hoàn toàn trong suốt mùa vụ.

Tháng 1/2022, Việt Nam xuất khẩu được 277,14 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 1/2022, Việt Nam xuất khẩu được 277,14 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 117,35 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 2,6% về trị giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 giảm 40,5% về lượng và giảm 32% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 423,4 USD/tấn, giảm 2,2% so với tháng 12/2021, nhưng tăng 14,3% so với tháng 1/2021.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tính riêng mặt hàng sắn, trong tháng 1/2022, xuất khẩu sắn đạt 94 nghìn tấn, trị giá 25,6 triệu USD, tăng 19% về lượng và tăng 15,2% về trị giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 giảm 42,6% về lượng và giảm 35,3% về trị giá.

Giá sắn xuất khẩu bình quân ở mức 272,4 USD/tấn, giảm 3,2% so với tháng 12/2021, nhưng tăng 12,6% so với tháng 1/2021.

Trong tháng 1/2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc chiếm 96,4% tổng lượng sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước, với 267,11 nghìn tấn, trị giá 112,14 triệu USD, tăng 7,4% về lượng và tăng 4,8% về trị giá tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 giảm 40,2% về lượng và giảm 31,9% về trị giá.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn. Mới đây, để đảm bảo phòng dịch, Trung Quốc yêu cầu với mặt hàng khô của Việt Nam, bên ngoài bao bì phải được bọc màng nylon, tránh virus xâm nhập. Trong quy trình kiểm soát hàng của phía Trung Quốc sẽ có bước phải phun khử khuẩn hàng nông sản khô, do vậy doanh nghiệp bắt buộc phải đóng gói sản phẩm khô để tránh bị hỏng.