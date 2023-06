Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (HNX: PCH) dự trình kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 5,3% và 2,8%.

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (HNX: PCH) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được dự kiến tổ chức ngày 19/6 tới.

Nhựa Picomat lên kế hoạch kinh doanh gần như đi ngang

Nhìn lại năm 2022, Nhựa Picomant đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất đạt gần 152 tỷ đồng, tăng 20,98% so với trước và hoàn thành 91% kế hoạch năm đề ra; lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 12%, đạt 14,1 tỷ đồng, nhưng chưa hoàn thành kế hoạch đề ra là lãi 14,5 tỷ đồng.

Chính vì vậy, PCH dự trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 bao gồm: tổng doanh thu bán hàng tăng 5,3% từ gần 152 tỷ lên 160 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến đạt 18,2 tỷ và 14,6 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, PCH sẽ chia cổ tức năm tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. Công ty dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu với tổng giá trị tương ứng là 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 5%, công ty dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu với tổng giá trị tương ứng là 10 tỷ đồng

Ngoài ra, PCH cũng dự kiến phát hành 9 triệu cổ phiếu với tổng trị giá là 90 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành 3 đợt phát hành trên, PCH sẽ nâng tổng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 320 tỷ đồng.

Số tiền thu về PCH dự kiến dùng 74,2 tỷ đồng để mua lại cổ phần tại Công ty Cổ phần đầu tư và Quản lý tài sản PCLand và 15,8 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Sau khi hoàn thành tất cả các đợt phát hành, PCH sẽ tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 320 tỷ đồng.

Nhựa Picomat thực hiện hơn 2% kế hoạch lợi nhuận sau khi kết thúc quý đầu năm

Báo cáo tài chính quý I/2023

Trong báo cáo tài chính quý I/2023, Nhựa Picomat ghi nhận doanh thu giảm mạnh từ gần 31 tỷ xuống còn gần 18 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 87%, chỉ đạt hơn 368 triệu đồng.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý I/2023 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, do nền kinh tế có dấu hiệu khó khăn, sức mua chung suy giảm nên Công ty có chính sách điều chỉnh giảm giá bán từ cuối quý III/2022, trong khi giá mua hàng hóa tăng để hỗ trợ khách hàng dẫn đến chính sách giá quý I/2023 giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể giá mua hàng hóa quý I/2023 tăng hơn 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá bán hàng hóa giảm hơn 6%. Điều này đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh trong quý I/2023 của Công ty. Đặc biệt, ngành nội thất có đặc điểm doanh thu bán hàng có tính chu kỳ, thông thường gần 3 tháng trước Tết âm lịch sức mua tăng mạnh và 3 tháng sau tết âm lịch sức mua giảm. Bên cạnh đó, các chi phí cố định tăng nhẹ dẫn đến lợi nhuận của giảm.

Như vậy, so sánh với dự trình kế hoạch kinh doanh trên, PCH đã thực hiện 11,2% kế hoạch doanh thu và mới 2,4% kế hoạch lợi nhuận.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/6, giá PCH vẫn đang giữ nguyên ở mức tham chiếu 5.300 đồng/ cổ phiếu.