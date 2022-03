Nông dân xứ Quảng biến vỏ bưởi tưởng chừng như bỏ đi thành sản phẩm bán đắt như tôm tươi

Bằng sự sáng tạo, chị Nguyễn Thị Thanh Thu ở xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã biến vỏ những trái bưởi đặc sản quê mình thành loại mứt thơm ngon, với thương hiệu “mứt vỏ bưởi Bà The - Đại Bình”.

Là người con của đất Đại Bình, chị Thu luôn trăn trở tìm cách để góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh và đặc sản làng quê đến nhiều nơi. Chị Thu nhận thấy, qua mỗi mùa bưởi, nguyên liệu vỏ bưởi bị bỏ đi rất nhiều, chưa kể là một số lượng rất lớn trái bưởi loại 2, loại 3, kể cả trái bưởi trái vụ có giá bán thấp, chất lượng không đạt sẽ là nguồn nguyên liệu hữu ích tạo ra sản phẩm tinh dầu bưởi, mứt bưởi, dầu gội bưởi..., giúp nâng giá trị sản phẩm.

Sản phẩm mứt vỏ bưởi Bà The - Đại Bình đang xây dựng để hướng đến sản phẩm OCOP. Ảnh: Hoàng Liên.

Nghĩ là làm, chị Thu bắt đầu tìm hiểu cách thức làm mứt từ vỏ bưởi rồi nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình sản xuất mứt vỏ bưởi, hướng tới đăng ký bảo hộ thương hiệu với tên thương mại "mứt vỏ bưởi Bà The - Đại Bình". Mứt vỏ bưởi Bà The có hương vị the, giòn, thơm đặc trưng, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.



Qua quá trình nỗ lực hoàn thiện và phát triển sản phẩm, "mứt vỏ bưởi Bà The - Đại Bình" đã có mặt tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài huyện, vào được các siêu thị tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Toàn huyện Nông Sơn hiện có khoảng 50ha trồng cây bưởi trụ lông Đại Bình, trong đó tập trung nhiều nhất ở làng Đại Bình, xã Quế Trung (28ha). Ảnh: T.H.

"Tết Nguyên đán vừa qua, mứt vỏ bưởi của tôi được người tiêu dùng rất chuộng, các đại lý ở TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng gọi đặt hàng tới 400 - 500 gói sản phẩm, làm không xuể để cung ứng. Thấy người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt và khen ngon sau khi thưởng thức, tôi rất vui. Song lo lắng nhất hiện nay là nguồn nguyên liệu để làm mứt vỏ bưởi và các sản phẩm từ vỏ bưởi rất khan hiếm.



Mỗi năm, bưởi Đại Bình chỉ có một vụ chính và một vụ trái mùa, không có nguyên liệu thường xuyên phục vụ sản xuất quanh năm. Vì vậy, để hướng tới sản xuất bền vững, cơ sở tôi đang tìm giải pháp ổn định nguồn nguyên liệu vỏ bưởi để bất cứ thời điểm nào cũng có hàng hóa cung ứng cho thị trường…", chị Thu nói.

Sản phẩm "mứt vỏ bưởi Bà The - Đại Bình" đang xây dựng để hướng đến sản phẩm OCOP. Ảnh: Hoàng Liên.

Cơ sở sản xuất của chị Thu đang hướng tới liên kết với nông dân làng Đại Bình trong việc tiêu thụ những trái bưởi loại 2, loại 3. Đồng thời, chị Thu cũng trồng và chăm sóc bưởi trụ theo tiêu chuẩn sạch, tạo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ vỏ bưởi để đảm bảo nguồn nguyên liệu về lâu dài.



Cùng với đó, chị đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà xưởng, cơ sở sản xuất và phòng trưng bày sản phẩm. Với tiềm năng, thế mạnh về du lịch và nguồn nguyên liệu sạch sẵn có của địa phương, sản phẩm "mứt vỏ bưởi Bà The - Đại Bình" đang có triển vọng lớn để vươn ra thị trường. Chị Thu cũng đang hoàn thiện, nâng tầm sản phẩm để tham gia xếp hạng OCOP (Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm") của tỉnh Quảng Nam thời gian đến.