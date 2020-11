Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng của Novaland đạt 3.298 tỷ đồng, tăng 204% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 90% kế hoạch cả năm.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HOSE: NVL) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2020. Theo đó, luỹ kế 9 tháng, tổng doanh thu hợp nhất của NVL đạt 6.569 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng thêm 8,2 điểm phần trăm lên 36,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý III/2020, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận khoản lãi do đánh giá lại khoản đầu tư trước đây là 2.230 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi đánh giá lại các khoản đầu tư ở các công ty con vừa hoàn tất sát nhập vào Tập đoàn trong kỳ báo cáo.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng của doanh nghiệp đạt 3.298 tỷ đồng, tăng 204% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 90% kế hoạch cả năm.

Novaland báo lãi sau thuế sau 9 tháng tăng gấp đôi, đạt 3.298 tỷ đồng

Tại ngày 30/09/2020, Tổng tài sản của Tập đoàn đạt 129.389 tỷ đồng, tăng 44% so với cuối năm 2019. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận 79.380 tỷ đồng, tăng 38,8% so với thời điểm 31/12/2019 và tăng 34,1% so với thời điểm cuối tháng 6/2020.

Khối tài sản này chủ yếu đến từ hoạt động M&A gia tăng quỹ đất của Tập đoàn và chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaHills Mũi Né, Grand Manhattan.

Khoảng 93% tổng hàng tồn kho (tương đương 73.923 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng, còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng. Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 10.238 tỷ đồng.

Đối với hoạt động thoái vốn, Novaland tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn các dự án đạt tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng. Trong quý III, Novaland đã hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng 51% cổ phần đang nắm giữ tại một công ty sở hữu dự án bất động sản thuộc khu vực trung tâm TP.HCM. Các giao dịch chuyển nhượng khác dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý IV/2020 và trong năm 2021.

Tại ngày 30/9/2020, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn ghi nhận 44.396 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối quý 2/2020. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 28,8% tổng dư nợ vay, ghi nhận 12.774 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 20,9% so với cuối năm 2019, ghi nhận 31.622 tỷ đồng, tăng chủ yếu từ các khoản vay phục vụ cho hoạt động M&A của Tập đoàn. Hệ số đòn bẩy tài chính trong kỳ đã được cải thiện đáng kể so với cuối năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm, tập đoàn đã thực hiện thanh toán tổng giá trị vốn gốc và lãi vay là 15.158 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và các khoản vay tất toán trước hạn từ nguồn tiền mặt sẵn có, nguồn thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và từ hoạt động chuyển nhượng dự án.

Đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của Novaland trong năm qua là việc tập đoàn này đẩy mạnh đầu tư phát triển các đại dự án ở những thị trường mới, có nhiều tiềm năng. Đơn cử như đô thị sinh thái Aqua City ở Đồng Nai, NovaWorld Phan Thiet ở Bình Thuận và NovaWorld Ho Tram ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đại diện tập đoàn này, cùng với chiến lược phát triển của địa phương Novaland có kế hoạch đầu tư có trách nhiệm, gắn với lợi ích của doanh nghiệp và cộng đồng nhằm xây dựng những nơi này trở thành Điểm đến du lịch, đô thị đáng sống trong tương lai gần...