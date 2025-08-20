Nữ đại gia nào đứng sau tòa tháp Saigon Marina IFC?

Ngày 19/8 vừa qua, lễ khánh thành và ra mắt tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) diễn ra tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo tìm hiểu, Trung tâm tài chính quốc tế Sài Gòn Marina trước đây từng có tên gọi là Landmark 60 Ba Son. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Capitaland Tower. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2016 với tên gọi Công ty TNHH Tư vấn và quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam và thuộc sở hữu của Tập đoàn Capitaland. Năm 2017, doanh nghiệp được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Trung tâm tài chính quốc tế Sài Gòn Marina.

Trước đó, theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 8/8/2025, Capitaland Tower - chủ đầu tư tòa tháp Saigon Marina IFC có bước tăng vốn điều lệ khủng từ 2.020 tỷ đồng lên 22.520 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ đông mới nắm tới 91,03% vốn là bà Lê Thị Huyền Linh (sinh năm 1988), tương ứng vốn góp 20.500 tỷ đồng. Cùng với đó, vị trí Tổng Giám đốc cũng được thay thế bởi ông Nguyễn Diệp Anh, trước đó là ông Ngô Như Vương. Ông Lương Phan Sơn vẫn là Chủ tịch Hội đồng thành viên và sở hữu 8,522% vốn. Hai cổ đông còn lại là ông Nguyễn Mạnh Kiên (0,224%) và ông Nguyễn Tân Hưng (0,224%).

Nguồn: Công ty TNHH Capitaland Tower công bố báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Ngoài nắm quyền chi phối tại Capitaland Tower, bà Lê Thị Huyền Linh còn là Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Masterise Property (thành viên Tập đoàn Masterise) và Tổng giám đốc Công ty TNHH Môi giới và Giải pháp Đầu tư Toàn cầu.



CapitaLand Tower ban đầu là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, được thành lập vào năm 2016, tham gia phát triển dự án ở khu vực Ba Son, TP HCM. Những năm sau đó, CapitaLand Tower tiến hành sáp nhập với doanh nghiệp trong nước và từng được công bố thuộc sở hữu của CVH Cayman Holdings Limited.

Năm 2020, phần vốn góp tại CapitaLand Tower được ủy quyền cho 3 cá nhân đại diện: Ông Ngô Như Vương, ông Ngô Văn An, ông Chiu Bing Keung Kenneth và tiếp tục có sự thay đổi vào đầu năm 2023 khi người đại diện được công bố gồm: Bà Lê Thị Huyền Linh, ông Ngô Như Vương và ông Hui Ho Wai Clement (quốc tịch Trung Quốc) - Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Năm 2023, CapitaLand Tower đã huy động hơn 12.000 tỷ đồng từ trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 1%/năm. Ngoài phần lãi suất được hưởng, trái chủ có quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền tương ứng với gốc, lãi chưa được thanh toán để góp vào vốn điều lệ của Capitaland Tower. Không lâu sau đó, vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên được chuyển từ ông Hui Ho Wai Clement (quốc tịch Trung Quốc) sang ông Lương Phan Sơn.

Tòa tháp Saigon Marina IFC - Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành tòa tháp Saigon Marina IFC, Phó Chủ tịch HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ, tòa tháp Saigon Marina IFC không chỉ là biểu tượng kiến trúc mới của TP HCM, mà còn là "trái tim" của đô thị, giữ cho nhịp đập kinh tế của Sài Gòn luôn mạnh mẽ và mở ra chương mới cho sự phát triển đô thị hiện đại cũng như hội nhập toàn cầu.

Saigon Marina IFC chính là công trình tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình TOD (Transit-Oriented Development) với kết nối trực tiếp ga Ba Son - tuyến Metro số 1. Tầng hầm B2 của tòa tháp này được thiết kế liên thông với ga ngầm Ba Son. Đồng thời khuôn viên tòa tháp cũng sở hữu cổng số 4 và số 5 của Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện, hiện đại và tối ưu thời gian.

Tòa tháp Saigon Marina IFC chính là công trình tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình TOD với kết nối trực tiếp ga Ba Son - tuyến Metro số 1

Bên cạnh đó, với vị trí đắc địa và mạng lưới kết nối chiến lược, Saigon Marina IFC trở thành điểm hẹn của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, văn phòng hạng A+, trung tâm hội nghị quốc tế, lãnh sự quán và chuỗi tiện ích cao cấp. Tòa tháp này do Tập đoàn Keppel (Singapore) tư vấn phát triển và vận hành, kiến tạo nên một hệ sinh thái Tài chính – Thương mại sôi động ngay giữa trung tâm thành phố.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh, TP.HCM đã là một siêu đô thị hiện đại, năng động, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Trong bức tranh phát triển ấy, Saigon Marina IFC nổi bật như một trong những công trình tiêu biểu đầy ý nghĩa, cùng thành phố vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước.

"Tòa tháp này không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại, xanh – bền vững, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn mình của TP.HCM – thành phố năng động, sáng tạo, đi đầu. Đây sẽ là nơi hội tụ của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, lãnh sự quán và doanh nghiệp trong nước, góp phần khẳng định TP.HCM là trái tim kinh tế – tài chính của Việt Nam, kết nối mạnh mẽ với khu vực và thế giới", ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch TP.HCM phát biểu tại lễ khánh thành tòa tháp Saigon Marina IFC

Phó Chủ tịch TP.HCM cũng cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn mới của hội nhập quốc tế sâu rộng, công trình này mang nhiều ý nghĩa chiến lược.

"Đây là biểu tượng thịnh vượng mới của TP.HCM, kiến tạo một hệ sinh thái “live – work – play” hiện đại, văn minh. Tòa tháp cũng là điểm nhấn quan trọng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, thu hút dòng vốn, nhân tài và công nghệ toàn cầu. Đây chính là một trong những hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển xanh, số hóa và hội nhập, sẵn sàng sánh vai cùng các trung tâm tài chính lớn trong khu vực", ông Dũng khẳng định.