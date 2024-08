'Ông lớn' đứng sau Nhà máy điện gió Hưng Hải (Gia Lai) phải cung cấp hồ sơ cho Bộ Công an là ai?

Nhà máy điện gió Hưng Hải (huyện Kông Chro) là 1 trong 4 dự án trên địa bàn trọng điểm về phát triển năng lượng tái tạo - tỉnh Gia Lai.

Nhằm phục vụ điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cung cấp thông tin, tài liệu về 32 dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời tại nhiều địa phương...

Các dự án điện gió, điện mặt trời trong diện phải cung cấp hồ sơ cho Cơ quan An ninh Điều tra thuộc nhiều địa phương, nhưng tập trung nhiều ở khu vực miền Trung, Tây nguyên và miền Tây Nam bộ.

Trong đó, tỉnh Gia Lai đã có đến 4 dự án thuộc diện phải cung cấp hồ sơ cho Cơ quan An ninh Điều tra, gồm Nhà máy điện gió Hưng Hải ở huyện Kông Chro, Nhà máy điện gió Cửu An ở thị xã An Khê, Nhà máy điện gió Ia Le 1 ở huyện Chư Pưh và Nhà máy điện gió Ia Bang 1 ở huyện Chư Prông.

Khởi công vào đầu năm 2021, Nhà máy điện gió Hưng Hải (xã Chư Krêy, An Trung, Yang Trung, huyện Kông Chro) nhìn chung đã được hoàn thành vào tháng 10 năm này. Từ tháng 11/2021 – 5/2022, nhà máy trải qua quá trình kiểm tra, nghiệm thu và vận hành.

Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn PC1 (PC1), dự án có tổng công suất lắp máy là 100MW. Tại dự án này, PC1 thực hiện các hạng mục bao gồm dịch vụ pháp lý, thiết kế kỹ thuật, mua sắm, xây dựng, phát triển, sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm Đường dây và Trạm biến áp, COD cho nhà máy điện.

PC1 cho biết thêm, tổng vốn đầu tư Nhà máy điện gió Hưng Hải là trên 3.706 tỷ đồng. Trong đó 800 tỷ đồng vốn nhà đầu tư, 2.906 tỷ đồng vốn vay. Dự án được hoạt động trong vòng 50 năm kể từ ngày quyết định đầu tư được phê duyệt.

Các hạng mục chính của Dự án gồm tuabin, Trạm biến áp 220kV và các hạng mục phụ trợ khác. Trong đó, trạm biến áp được thiết kế theo kiểu phân nửa trong nhà và ngoài trời. Đặc biệt, nó được vận hành, hoạt động theo định hướng cảm ứng, không người trực. Cụ thể, hoạt động theo sơ đồ hai thanh cái. Thanh cái vòng bao gồm 1 ngăn đường dây đi trạm biến áp 220kV Phước An; 1 ngăn đường dây đi trạm biến áp 220kV Nhà máy điện gió Yang Trung; 1 ngăn liên lạc, 1 ngăn máy cắt vòng và 1 ngăn máy biến áp 22/22/220kV 125MVA. Đối với đường dây 22kV có hệ thống một thanh cái. Bao gồm 2 ngăn lộ tổng, 2 ngăn đo đếm, 1 ngăn tự dùng và 8 ngăn xuất tuyến 22kV đi các tuabin gió. Theo CTCP Tập đoàn PC1

Theo giới thiệu tại website, Nhà máy điện gió Hưng Hải được thi công xây dựng trên diện tích 58ha, chính thức đi vào vận hành từ năm 2021 với 25 trụ điện gió, công suất lên tới 100 MW.



Chủ đầu tư Nhà máy điện gió Hưng Hải là ai?

Dự án Nhà máy Điện gió Hưng Hải Gia Lai, do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phong điện Gia Lai, làm chủ đầu tư.

Dữ liệu tại Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp cho thấy, CTCP Đầu tư và Phát triển Phong điện Gia Lai (gọi tắt là Công ty Phong điện Gia Lai) được thành lập ngày 16/7/2020 tại p. Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Doanh nghiệp này thuộc Tập đoàn BB GROUP của Chủ tịch Vũ Quang Bảo.

Đáng chú ý, ông Vũ Quang Bảo là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, là em trai của Chủ tịch Bitexco ông Vũ Quang Hội.

Tại đăng ký thay đổi ngày 14/12/2020, ông Vũ Quang Bảo (SN 1970) là Chủ tịch HĐQT Công ty Phong điện Gia Lai.

Đến tháng 11/2022, ông Tống Văn Bình (SN 1980) thay ông Vũ Quang Bảo đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Tuy nhiên, đến ngày 29/7/2023, ông Vũ Quang Bảo trở lại làm Chủ tịch HĐQT của Công ty Phong điện Gia Lai. Dữ liệu thay đổi ngày 17/6/2024 cho thấy, ông Vũ Quang Nam đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Còn ông Vũ Quang Bảo vẫn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Phong điện Gia Lai.

Ngày 25/6/2024, ông Vũ Quang Nam (SN 1992) trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty Phong điện Gia Lai.

Tại thay đổi gần nhất, ngày 4/7/2024, ông Trần Huy Hoàng (SN 1978) trở thành Tổng Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Ông Vũ Quang Bảo. Nguồn: BB GROUP.

BB Group được thành lập ngày 19/5/2017, BB GROUP hoạt động trong một số lĩnh vực như: Năng lượng, Bất động sản, Công nghiệp khí, Khai khoáng, Xây dựng, Hàng tiêu dùng. Đặc biệt, BB GROUP chú trọng đầu vào mảng năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời thông qua pháp nhân là CTCP BB Group. Công ty này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng được ông Bảo góp vốn và thành lập vào tháng 4/2017. Bài sau, Etime sẽ thông tin rõ hơn về Tập đoàn BB GROUP của Chủ tịch Vũ Quang Bảo.