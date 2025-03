“Ông lớn” nào muốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Quảng Nam?

Ngày 21/3, nguồn tin cho biết, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có kết luận của ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau buổi chủ trì làm việc với nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp cùng dự có đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Hội An, Công ty CP đầu tư Chương Dương, Văn phòng UBND tỉnh; sau khi nghe Sở Xây dựng, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội báo cáo, ý kiến tham dự của các thành viên dự buổi làm việc, đề xuất ý tưởng của Công ty CP đầu tư Chương Dương.

Đối với UBND thành phố Hội An, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu căn cứ quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035 và giai đoạn 2045 đã được UBND tỉnh phê duyệt, các hồ sơ quy hoạch có liên quan, quy định quản lý đô thị của thành phố Hội An, để giới thiệu cho nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất thực hiện dự án trên địa bàn thành phố, góp phần vào sự phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn. Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn kết luận, UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Xây dựng đã chủ động, tích cực trong việc kêu gọi nhà đầu tư có tâm huyết, có tiềm năng, lợi thế, có kinh nghiệm triển khai những dự án nhà ở xã hội; đồng thời, trân trọng sự quan tâm của Công ty CP đầu tư Chương Dương khi nghiên cứu đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh góp phần ổn định cuộc sống cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

“UBND tỉnh Quảng Nam và các sở, ngành, địa phương liên quan ủng hộ ý tưởng nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án của Công ty CP đầu tư Chương Dương trên địa bàn thành phố Hội An.

Để tiếp tục triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật sớm triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty CP đầu tư Chương Dương tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá cụ thể các khu vực nghiên cứu đầu tư như, Khu đô thị Cồn Tiến, Khu dân cư dọc đường Điện Biên Phủ nối dài,… và làm việc với UBND thành phố Hội An, các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan để phối hợp, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định pháp luật”, kết luận nhấn mạnh.

UBND tỉnh Quảng Nam đã đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Xây dựng đã chủ động, tích cực trong việc kêu gọi nhà đầu tư có tâm huyết, có tiềm năng, lợi thế, có kinh nghiệm triển khai những dự án nhà ở xã hội. Ảnh: T.H

Đối với UBND thành phố Hội An, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu căn cứ quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035 và giai đoạn 2045 đã được UBND tỉnh phê duyệt, các hồ sơ quy hoạch có liên quan, quy định quản lý đô thị của thành phố Hội An, để giới thiệu cho nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất thực hiện dự án trên địa bàn thành phố, góp phần vào sự phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

"Đồng thời, hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu đảm bảo hài hòa với đặc điểm đô thị Hội An, không phá vỡ cảnh quan đô thị.

Đối với quỹ đất sạch nhà ở xã hội đã được bàn giao, tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức quản lý chặt chẽ hiện trạng, không để người dân tự lấn chiếm.

Căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan khẩn trương phối hợp với các Sở Tài chính, các ngành, đơn vị liên quan tham mưu các cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong đó, ưu tiên tập trung các khu đất nhà ở xã hội đã bàn giao đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật để triển khai thực hiện kêu gọi đầu tư như, Khu đô thị Cồn Tiến; khu dân cư dọc đường Điện Biên Phủ nối dài trước ngày 4/4/2025...", kết luận nhấn mạnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam còn giao Sở Tài chính làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Hội An, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở vị trí nghiên cứu, đề xuất đầu tư lựa chọn và ý kiến của các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hội An theo đúng quy định trong tháng 4/2025…