Từ dự án "treo" thành không gian xanh, Đà Nẵng làm công viên ven biển hơn 47 tỷ

Diệu Bình
08/08/2025 11:32 GMT +7
Đà Nẵng phê duyệt đầu tư hơn 47 tỷ đồng xây Công viên công cộng trên một phần đất Hòn Ngọc Á Châu ở Ngũ Hành Sơn, gồm bãi đậu xe, đường dạo, khu vui chơi, quảng trường biển và hạ tầng kỹ thuật, thực hiện giai đoạn 2025–2027.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết vừa ký phê duyệt dự án đầu tư Công viên công cộng (thu hồi một phần khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) tại phường Ngũ Hành Sơn.

Theo đó, thành phố đầu tư xây dựng công viên với các hạng mục như bãi đậu xe, vịnh dừng xe, đường dạo, sân nền, sân tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, quảng trường biển và khu vực tổ chức sự kiện, cây xanh, cảnh quan, san nền, tường rào, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 47 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027.

Bên trong khu đất Dự án Du lịch ven biển của Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu.

Dự án Công viên công cộng (thu hồi Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 ngày 27/9/2018. Sau đó, điều chỉnh quy hoạch với nội dung Thu hồi một phần khu đất tại phía Nam dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu với chiều rộng 90m để làm Công viên công cộng.

Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu của Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu được UBND TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009, phê duyệt tổng mặt bằng năm 2011. Tổng diện tích của dự án là 17 ha, vốn đầu tư ban đầu hơn 1.550 tỷ đồng. 

Đầu năm 2010, chủ đầu tư làm lễ khởi công nhưng đến nay dự án mới chỉ xây tường bao quanh và một số công trình nhỏ rồi bỏ hoang. Năm 2018, Đà Nẵng có chủ trương thu hồi 8,5 ha đất tại dự án này nhưng việc triển khai gặp khó khăn do kinh phí đền bù lớn, diện tích còn lại không đảm bảo cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau đó, TP điều chỉnh, chỉ thu hồi diện tích 2,4 ha. Đến năm 2021, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu.

