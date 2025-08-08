Hai dự án 'khủng' được khởi công cùng lúc, mở ra kỳ vọng mới cho công nghiệp và nông nghiệp tại Gia Lai

Ngày 19/8 tới, tỉnh Gia Lai sẽ đồng thời tổ chức khởi công 2 dự án: Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung và Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1.

Đây là những sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Lễ khởi công dự án Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung sẽ được tổ chức tại thôn 2, xã Tây Sơn. Đây là dịp để các cơ quan chính quyền, nhà đầu tư và các tổ chức liên quan thể hiện cam kết đồng hành, cùng phát triển.

Gia Lai là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp.

Dự án Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung do Công ty cổ phần Vinanutrifood Bình Định làm chủ đầu tư; tổng đầu tư giai đoạn 1 lên đến gần 500 tỷ đồng. Dự án áp dụng công nghệ quản lý vùng trồng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và truy xuất nguồn gốc bằng blockchain. Trên diện tích đất sử dụng 10 ha, Dự án có quy mô công suất: 10.000 tấn thức ăn chăn nuôi/năm; 20.000 tấn hoa quả đóng lon/năm; 1.000 tấn hoa quả hòa tan/năm; 2.000 tấn thực phẩm chức năng/năm; 5.000 m3 mỹ phẩm/năm.

Nhà máy tổ chức sản xuất và bao tiêu diện tích vùng nguyên liệu 2.500 ha. Nguyên liệu chủ yếu là các loại nông sản thế mạnh sẵn có tại địa phương như xoài; dừa; dứa mặt; ớt; dược liệu (tía tô, húng chanh, sả); sâm bố chính; đình lồng; kim tiền thảo; cà gai leo... Dự kiến, dự án sẽ tạo việc làm thường xuyên cho 200 - 300 lao động trực tiếp tại nhà máy và khoảng 800 - 1.000 lao động gián tiếp tại khu vực lân cận.

Ngoài ra, tại xã Phù Mỹ Đông, sẽ diễn ra Lễ khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu đầy triển vọng của dự án mà còn thể hiện cam kết đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư của chính quyền địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cầu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1, do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô diện tích 436,87 ha, với tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỷ đồng.

Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ ở tỉnh Gia Lai được kỳ vọng phát triển đột phá về kinh tế.

Dự án nhằm triển khai, cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương và Cảng Phù Mỹ, gắn kết các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp. Dự án cũng góp phần tạo hành lang pháp lý, môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các dự án sản xuất công nghiệp nhằm chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.