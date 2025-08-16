Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của 'đại gia' Nguyễn Văn Thiện báo lãi 89,3 tỷ đồng, gần 'sạch' nợ trái phiếu

Tại thời điểm 30/06/2025, vốn chủ sở hữu của công ty ở mức gần 1.395 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 3.359 tỷ đồng, giảm 5% so với kỳ trước, nhưng vẫn gấp 2,41 lần vốn chủ sở hữu.

Trích công bố thông tin tại Cbonds.hnx.

Trong đó, nợ vay ngân hàng giảm từ 2.130 tỷ đồng xuống còn hơn 1.978 tỷ đồng. Nợ vay từ phát hành trái phiếu không thay đổi, ở mức 4,41 tỷ đồng.

Thông tin tại Cbonds.hnx cho biết, dư nợ này thuộc lô trái phiếu XTDL.2020.8Y. Được biết, trong năm 2020, công ty đã phát hành 6 lô trái phiếu với tổng giá trị lên tới 1.880 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã gần hoàn thiện các nghĩa vụ nợ trái phiếu đã phát hành.

Xuân Thiện Đắk Lắk là chủ đầu tư của Cụm 5 Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp tại tỉnh Đắk Lắk, một trong những dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Việt Nam.

Trong lần công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào ngày 9/8/2023, vốn điều lệ của Xuân Thiện Đắk Lắk giảm từ 2.296 tỷ đồng xuống còn 1.123 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cũng thay đổi đáng kể, trong đó CTCP Ea Súp 3 sở hữu đến 99,9% vốn, phần còn lại thuộc sở hữu của Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình.

Tại thay đổi ngày 17/1/2025, người đại diện theo pháp luật của Xuân Thiện Đắk Lắk là ông Mai Xuân Hương (SN 1978) và đồng thời là Tổng Giám đốc.

"Đại gia" Nguyễn Văn Thiện.

Xuân Thiện Đắk Lắk là thành viên của CTCP Tập đoàn Xuân Thiện (Xuân Thiện Group) - cơ nghiệp của "đại gia" Nguyễn Văn Thiện – trưởng nam của nhà doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, nhà sáng lập Tập đoàn Xuân Thành nổi tiếng ở Ninh Bình và là anh trai của ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank).

Xuân Thiện Group được thành lập từ năm 2000, với hệ sinh thái nhiều công ty thành viên, tập đoàn đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực như vật liệu xây dựng (lĩnh vực truyền thống), nông nghiệp công nghệ cao, khách sạn - du lịch, bất động sản, logistics, giáo dục, năng lượng tái tạo.

Về lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn Xuân Thiện có hơn 20 dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió đã và đang đi vào hoạt động với tổng công suất gần 2.000MW. Trong đó phải kể đến một số dự án nổi bật như thủy điện Suối Sập 1; thủy điện Háng Đồng A, thủy điện Khao Mang Thượng; thủy điện Sông Lô; nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ninh Thuận; cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp; Nhà máy điện gió Sóc Trăng 11;...

Ở mảng vật liệu xây dựng – Thép xanh, Tập đoàn Xuân Thiện đang đầu tư xây dựng tổ hợp nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nam Định với công suất 9,5 triệu tấn/năm. Bên cạnh đó là các sản phẩm thiết yếu phục vụ cho ngành xây dựng như xi măng, vôi và bột nhẹ.

Ngoài ra, doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Văn Thiện đang đầu tư nhà máy sản xuất clinker, xi măng tại Hà Nam và nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình.

Xuân Thiện Group còn được biết đến là chủ đầu tư tổ hợp dự án Thép xanh Nam Định với tổng mức đầu tư lên đến gần 100.000 tỷ đồng (tương đương gần 4 tỷ USD) tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình).

Gần đây nhất, ngày 17/3/2025, Tập đoàn Xuân Thiện và Cơ quan Dầu mỏ, Khí đốt và Nhiên liệu sinh học quốc gia Angola (ANPG) ký thỏa thuận hợp tác Dự án đầu tư nghiên cứu chung tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại bồn trũng Etosha - Okavango, trong khu vực ba tỉnh Cunene, Cuando và Cubango thuộc Angola. Sự kiện có sự chứng kiến của ông Dương Chính Chức - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Angola.