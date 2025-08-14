Liên tục mở rộng quỹ đất, Taseco Land lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn

6 tháng đạt 11% kế hoạch lãi năm, hàng tồn kho "phình to"

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land; HoSE: TAL) đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 556,9 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lãi gộp đạt 185,1 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ do biên lợi nhuận gộp tăng 6% lên 33%.

Kỳ này, doanh nghiệp lỗ hoạt động tài chính 38,7 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ với doanh thu tài chính chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay. Tuy nhiên, chi phí lãi vay vẫn chiếm đến 91% chi phí tài chính, ở mức 46,3 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng hơn 2 lần lên 34,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ còn 51,8 tỷ đồng.

Kết quả, Taseco Land báo lãi trước thuế 60,7 tỷ đồng, tăng 115% so với quý II/2024.

Trích Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Taseco Land.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Taseco Land ghi nhận lãi trước thuế 96 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ. Sau thuế, doanh nghiệp thu về 59,9 tỷ đồng, tương ứng đạt 11% kế hoạch lãi năm.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 33% so với đầu năm lên 12.413 tỷ đồng và 77% trong số đó là tài sản ngắn hạn. Bảng cân đối kế toán cho biết, trữ tiền của Taseco Land tại ngày 30/6/2025 là 701,7 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ từ 1.402 tỷ đồng lên 1.441 tỷ đồng, trong đó: phải thu ngắn hạn của khách hàng 408,6 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn 530 tỷ đồng; phải thu về cho vay ngắn hạn 245 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác 268,9 tỷ đồng. Taseco Land cũng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 11 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là khoản hàng tồn kho "phình to" khi tăng 79% so với đầu năm lên 7.306 tỷ đồng, tương ứng chiếm 76% tài sản ngắn hạn. Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, Taseco Land ghi nhận 2 khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, hoạt động kinh doanh bất động sản mới so với đầu kỳ, đó là Dự án nghiên cứu khu đô thị mới trung tâm thành phố Thái Nguyên 1.378 tỷ đồng và Khu công nghiệp Đồng Văn III trị giá gần 505 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Dự án khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên - Hà Nam cũng tăng mạnh từ 41,6 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm lên 1.667,6 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả cũng tăng 59% so với đầu năm lên 8.119 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 4.805 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm và tập chung chủ yếu ở nợ dài hạn. Tính riêng 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã chi gần 85,3 tỷ đồng lãi vay, tăng so với cùng kỳ ở mức 66 tỷ đồng.

Trích thuyết minh BCTC hợp nhất quý II của Taseco Land.

Ngoài ra, Taseco Land ghi nhận tăng mạnh ở mục thuế và cá khoản phải nộp Nhà nước. Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, trong kỳ, Taseco Land phải nộp 2.814,8 tỷ đồng, phần lớn là tiền thuê đất phát sinh 2.731 tỷ đồng. Diễn biến này phù hợp trong bối cảnh Taseco Land liên tục mở rộng các dự án trong năm 2025, đặc biệt ở khu vực phía Bắc.

Theo đó, trong kỳ, Taseco Land đã nộp 1.718 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý II, Taseco Land còn phải nộp 1.316 tỷ đồng.

Taseco Land lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn

Theo Nghị quyết HĐQT, ngày 19/8 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Được biết, nội dung lấy ý kiến là phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Hiện Taseco Land chưa công bố các thông tin chi tiết về phương án phát hành như khối lượng phát hàng, thời gian thực hiện, mức giá dự kiến.

Trích Nghị quyết HĐQT của Taseco Land.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ban lãnh đạo Taseco Land đã từng đề cập đến kế hoạch mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để đồng hành phát triển đa dạng các phân khúc bất động sản.

Đồng thời, Taseco Land dự kiến tìm các nhà đầu tư chiến lược thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn mới, toàn bộ thặng dư từ việc phát hành mới sẽ được dùng để đầu tư các dự án hiện tại và mở rộng phát triển các dự án mới cho Công ty, tích lũy quỹ đất để tạo tiền đề cho việc phát triển sau này.

Ban lãnh đạo cũng cho biết, nếu thành công khi đó, 72,5% sở hữu của Taseco Group tại Taseco Land sẽ pha loãng và giảm tỷ lệ xuống.

Tại ĐHĐCĐ năm 2025, Công ty đặt kế hoạch sẽ khởi công xây dựng mới tại 6 dự án bao gồm: Dự án Trung Văn (tháng 6/2025); Dự án Long Biên (5/2025); Dự án Taseco Resort Đà Nẵng 10 ha (9/2025); Dự án Quán Hàu (10/2025 bắt đầu thi công cầu dẫn vào); Dự án nhà ở xã hội Mê Linh 40,6 ha với hơn 1.000 căn (12/2025) và Dự án 115 ha Duy Tiên (12/2025).

Trong đó, dự án Taseco Long Biên sẽ được công ty mở bán vào tháng 8/2025. Dự án Taseco Long Biên có diện tích 6.245 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 68.650 m2 (gồm các tòa cao 12 tầng), là một trong những dự án lớn của Công ty tại thị trường Hà Nội và dự kiến cho ra thị trường 440 căn hộ. Dự kiến dự án sẽ cất nóc phần thô dự án vào tháng 9/2025.

Taseco Land cũng lên kế hoạch mở rộng quỹ đất thêm tối thiểu 300 ha tại các địa phương có tiềm năng tăng trưởng mạnh như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên.

"Dự kiến cuối năm 2025, Taseco Land sẽ sở hữu quỹ đất gần 1.000 ha ở các phân khúc bất động sản, tạo tiền đề cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn sắp tới," ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT cho biết tại đại hội.