Petrolimex (PLX) chuẩn bị chi hơn 1.900 tỷ đồng trả cổ tức năm 2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HoSE: PLX) - vừa có văn bản thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

Cụ thể, ngày 15/5 tới đây, Petrolimex sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng.

Với hơn 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước dự tính sẽ phải chi ra số tiền hơn 1.900 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày thực hiện thanh toán dự kiến là 28/5.

Tính đến cuối quý I/2024, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) - đơn vị nắm gần 76% vốn của PLX - có thể nhận được 1.440 tỷ đồng từ thương vụ này. Ngoài ra, cổ đông lớn từ Nhật Bản Eneos Việt Nam nắm hơn 13% vốn điều lệ sẽ nhận được khoảng 247 tỷ đồng.

Petrolimex thực hiện 50% kế hoạch lãi chỉ sau quý đầu năm

Về kết quả kinh doanh, trong quý I, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 75.000 tỷ đồng , tăng hơn 11% so với năm liền trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.100 tỷ đồng , tăng gần 70%.

Theo biên bản giải trình, lãnh đạo Petrolimex cho biết: nguyên nhân chủ yếu giúp lợi nhuận sau thuế quý I/2024 tăng so với cùng kỳ năm 2023 là do hiệu quả từ hoạt động kinh doanh xăng dầu, hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác của Tập đoàn về cơ bản ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I

Trong năm 2024, Petrolimex lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 188.000 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 2.900 tỷ đồng. Như vậy, hết quý I, PLX đã thực hiện được gần một nửa mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Petrolimex tăng nhẹ so với đầu năm, lên hơn 80.700 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn gần như đi ngang, đạt hơn 58.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp nắm giữ hơn 25.700 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, giảm 16%. Tồn kho tăng 14%, lên gần 16.800 tỷ đồng.

Phía nguồn vốn, nợ phải trả đi ngang so với đầu năm, ghi nhận hơn 50.400 tỷ đồng, phần lớn là tài sản ngắn hạn (49.600 tỷ đồng). Hệ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh lần lượt là 1,2 lần và 0,83 lần.

Nợ vay ngắn hạn giảm mạnh 16%, còn 16.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 7/5, giá cổ phiếu PLX hiện đang đứng ở mức tham chiếu 36.700 đồng/cổ phiếu.