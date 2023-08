Petrosetco (PET) đã phát hành 7,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET) vừa công bố về kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 8%.

Cụ thể, ngày 10/8 vừa qua, Petrosetco kết thúc đợt phát hành hơn 7,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 8%, tương ứng đã phân phối cho 6.109 cổ đông (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận về 8 cổ phiếu mới).

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu vào tháng 9/2023.

Tổng số lượng cổ phiếu của công ty sau đợt phát hành này là hơn 107,3 triệu cổ phiếu. Trong đó, hơn 107,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 612.700 cổ phiếu quỹ.

Nhu cầu thị trường giảm, Petrosetco báo lãi quý II giảm 78%

Về tình hình kinh doanh quý II/2023, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 4.503 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh hơn với 37,5% lên 4.352 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm hơn 48%, về mức 151 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 8,46% xuống còn 3,31%.

Kỳ này, điểm tích cực đến từ doanh thu tài chính của PET tăng 150%, lên gần 95 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí tài chính được tiết giảm gần 54%, về mức 104 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có xu hướng tăng so với năm ngoái, lần lượt tăng 16% (lên 80,1 tỷ đồng) và 175% (lên 55 tỷ đồng).

Do tất cả các yếu tố trên, Petrosetco ghi nhận lợi nhuận đạt 3,3 tỷ đồng, giảm gần 78% so với cùng kỳ. Công ty lý giải, do nhu cầu thị trường sụt giảm nên các sản phẩm trên toàn thị trường đồng loạt giảm giá khiến lợi nhuận quý II giảm.

Tình hình kinh doanh 10 năm gần đây

Luỹ kế nửa đầu năm 2023, PET công bố doanh thu thuần đạt 8.749 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí ở mức cao nên lợi nhuận sau thuế giảm 58%, về còn xấp xỉ 43 tỷ đồng.

Năm 2023, Petrosetco đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 240 tỷ đồng. Như vậy, đi qua nửa đầu năm 2023, công ty mới hoàn thành 18% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/8, giá cổ phiếu PET tăng 0,36% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 27.500 đồng/cổ phiếu.