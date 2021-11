Phân lô bán nền trái phép ở Lâm Đồng: Thanh tra Bộ Xây dựng gửi công văn hỏa tốc

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến tình trạng phân lô bán nền ở Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm thuộc tỉnh này.

Ngày 29/11, thực hiện chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Thanh tra Bộ Xây dựng có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến tình trạng phân lô bán nền ở Bảo Lộc, Bảo Lâm thuộc tỉnh này.

Cụ thể, Thanh tra Bộ đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tổng hợp tình hình và báo cáo bằng văn bản theo các nội dung báo chí phản ánh về tình trạng phân lô bán nền diễn ra tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Những dự án bất động sản trái phép đang rầm rộ thị công là những đại dự án có diện tích hơn 10 ha, thậm chí có dự án lên tới 41 ha (gấp 1,4 lần khu trung tâm Hòa Bình - Đà Lạt), có dự án nằm ngay trong trung tâm TP. Bảo Lộc. Đồng thời, các dự án này vi phạm nghiêm trọng về Luật Kinh doanh bất động sản.

Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trở thành "điểm nóng" về vấn nạn phân lô, bán nền trong thời gian qua (Ảnh: Đầu tư).

Từ những nội dung nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tổng hợp tình hình, báo cáo bằng văn bản trước ngày 6/12/2021.

Động thái này được đưa ra khi thời gian qua báo chí phản ánh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là ở TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm xuất hiện nhiều trường hợp là cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách hiến đất làm đường, tự ý đầu tư, xây dựng hạ tầng, “vẽ” dự án trái phép rồi rao bán tràn lan trên mạng xã hội.

Đơn cử như khu nghỉ dưỡng Sun Valley rộng 41 ha, quy mô 1.200 nền do Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Khải Hưng (Khải Hưng Corp) làm chủ đầu tư. Dự án Sakura Village, Kiwuki Village, 300 Lộc Tân ở huyện Bảo Lâm do Công ty Gia Minh Group (GM Holdings) làm đơn vị phát triển dự án. Phố Hoa Hillside rộng 26 ha của Công ty BĐS Tây Nguyên Xanh; Bảo Lộc Green Wich, quy mô 30 ha do Công ty Phú Hoàng Investment làm chủ đầu tư. Ecolake Village rộng 4,5 ha của Công ty Kingdom Land... cùng vô số những dự án khác.

Hôm 11/10, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND Thành phố Bảo Lộc trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua, việc các hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư hạ tầng nhằm mục đích phân lô, tách thửa trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc có diễn biến phức tạp.

Đặc biệt là trên các trang mạng xã hội có nhiều thông tin, quảng cáo về các "dự án bất động sản", nhưng thực chất là do một số đối tượng môi giới bất động sản tự đặt tên và đăng tin quảng cáo nhằm thu hút người mua, thực tế các "dự án" này đều không được cấp phép.

Trước đó, trong nhiều báo cáo, Bộ Xây dựng nhấn mạnh đến việc vẫn còn các bất động sản, dự án bất động sản chưa đủ hồ sơ pháp lý, không đủ điều kiện kinh doanh vẫn đưa ra giao dịch, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, đồng thời gây mất trật tự an ninh xã hội.

Bộ Xây dựng cho rằng các địa phương cần có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, phân lô, bán nền tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng; tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản; chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay nhiều lần, "thổi giá" gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản.

Cũng theo Bộ này, các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh bất động sản không đúng quy định, không đủ hồ sơ pháp lý, không đủ điều kiện kinh doanh.