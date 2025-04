Pháp cung cấp đào tạo kỹ thuật hàng không cho Việt Nam

Ngày 9/4/2025, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng Cục Hàng không dân dụng Pháp đã ký kết phụ lục VI thỏa thuận Hợp tác kỹ thuật.

Lễ ký có sự chứng kiến của Ngài Olivier Brochet, Đại sứ pháp tại Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Cục Hàng không Việt Nam và Tổng cục Hàng không dân dụng Pháp (DGAC) ký kết thoả thuận nhiều nội dung về hàng không.

Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật (Thoả thuận) được ký giữa Cục Hàng không Việt Nam và Tổng cục Hàng không dân dụng Pháp (DGAC) vào ngày 24/5/2018, tại Paris, Cộng hòa Pháp.

Để triển khai thực hiện Thỏa thuận, từ năm 2019 đến nay, hai bên đã ký kết 5 Phụ lục và tổ chức các cuộc họp Ủy ban điều hành thường niên và luân phiên tại Pháp và Việt Nam để xác định các hoạt động hỗ trợ cần thiết.

Theo nội dung của các Phụ lục đã ký kết, phía Pháp đã liên tục trợ giúp Cục Hàng không Việt Nam nâng cao năng lực giám sát an toàn hàng không và trợ giúp Cục Hàng không Việt Nam nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý hoạt động bay.

Phụ lục VI ký ngày 9/4/2025 sẽ bao gồm các nội dung sau:

Về kế hoạch chiến lược, với nội dung này phía Pháp sẽ giúp Cục Hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch chiến lược để ứng phó với sự tăng trưởng của ngành hàng không trong những năm tới.

Về Hệ thống Giám sát, phía Pháp sẽ hỗ trợ Cục Hàng không Việt Nam tăng cường các hoạt động giám sát liên quan đến các hãng hàng không, các tổ chức bảo dưỡng và giúp Cục Hàng không Việt Nam tự đào tạo nội bộ các giám sát viên an toàn hàng không đồng thời hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi sang giám sát dựa trên rủi ro.

Về Chương trình An toàn hàng không quốc gia, Pháp sẽ giúp Cục Hàng không Việt Nam thiết lập một chương trình hiệu quả giải quyết các rủi ro của hệ thống vận tải hàng không Việt Nam.

Về Đào tạo kỹ thuật Pháp sẽ cung cấp đào tạo kỹ thuật theo nhu cầu của dự án nhằm phát triển năng lực cho các giám sát viên an toàn của Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay.

Hiện nay, đường bay giữa Việt Nam và Pháp đang được khai thác bởi hai hãng hàng không là Vietnam Airlines của Việt Nam và Air France của Pháp.



Hai hãng bay này khai thác với tần suất cụ thể: Đường bay Hà Nội – Paris do Vietnam Airlines khai thác với tần suất trung bình 7 chuyến/tuần. Đường bay Sài Gòn – Paris do Vietnam Airlines khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần. Air France khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần.



Trong năm 2024, sản lượng khai thác đường bay giữa Việt Nam và Pháp đạt tổng số chuyến bay 1,44 nghìn chuyến tăng 4,1% lần so với năm 2023, vận chuyển 37,6 nghìn khách tăng 3,4% với năm 2023 và 17,5 nghìn tấn hàng hóa tăng 9,4% so với năm 2023.