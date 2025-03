Chủ tịch thành phố Huế yêu cầu kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ

Chiều 28/3, UBND thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2025 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương.

Theo báo cáo Sở Tài chính TP.Huế, tình hình kinh tế- xã hội của thành phố trong quý I/2025 có nhiều điểm sáng. Dự ước tốc độ tăng trưởng GRDP quý I đạt khoảng 10% - 10,5%.

UBND thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2025 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Văn Phương.

Khách du lịch đến Huế trong quý I ước đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 ước đạt 104,3 triệu USD, tăng 7% so với tháng trước và 20% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu quý I đạt 318 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ, đạt 22% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 244,8 triệu USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 15.700 tỷ đồng, tăng 18%, trong khi doanh thu vận tải, bốc xếp đạt 1.460 tỷ đồng, tăng 14,5%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3 ước tăng 17,7% so với tháng trước, tăng 19% so với cùng kỳ. Chỉ số IIP tính chung quý I ước tăng 16,4% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 14%. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ như sản xuất ô tô tăng gấp 14 lần, điện sản xuất tăng 65,2%, điện thương phẩm tăng 7,2%...

Đặc biệt, trong quý I thành phố đã tạo điều kiện hỗ trợ, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục khởi công một số dự án trọng điểm, có quy mô lớn chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế.

Đó là các dự án như: Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza, Nhà máy sản xuất kính hoa tiêu trắng Đạt Phương, Trung tâm Logistics Chân Mây, 2 dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới An Vân Dương... với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.

Trong quý I/2025, nhiều dự án trọng điểm, có quy mô lớn trên địa bàn thành phố Huế được khởi công.

Thu ngân sách nhà nước trong quý I của thành phố ước đạt 3.520 tỷ đồng, bằng 28,5% dự toán, bằng 22% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 28% so với cùng kỳ.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu tiếp tục theo dõi, đôn đốc để đảm bảo tốc độ tăng trưởng đạt 10% trở lên trong năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cấp huyện, cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương; thực hiện hiệu quả các quy định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo tiếp tục rà soát các dự án, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, không để ảnh hướng đến tỉ lệ giải ngân chung. Các cơ quan liên quan được giao tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm…