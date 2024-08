Phát triển sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch, Hội An hái "quả ngọt"

Những năm qua, phát triển sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch đang là hướng đi được TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đẩy mạnh thực hiện nhằm quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, cũng như thúc đẩy quá trình tiêu thụ, nâng cao giá trị cho sản phẩm OCOP của địa phương.

Hội An được biết đến là thành phố du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, nên việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố luôn lấy kinh tế du lịch – dịch vụ làm mũi nhọn. Chính vì lẽ đó, Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) trên địa bàn TP Hội An những năm qua luôn gắn liền với du lịch địa phương, cũng là điểm nhấn, điểm khác biệt rất lớn so với cách thức triển khai của các địa phương khác trong tỉnh.

Sản phẩm tương ớt mè Daichi Foods (của Công ty Đại chí Foods) được công nhận 4 sao OCOP năm 2019. Ảnh: T.N.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: Chương trình OCOP là một giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó khai thác mạnh mẽ lợi thế về tài nguyên của mỗi vùng, mỗi địa phương và quan trọng là "đòn bẩy", tạo cơ hội cho các hộ gia đình, tổ hợp tác, các hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện phát triển sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, có giá trị cho xã hội.



Đối với Hội An, đường đi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở được rút ngắn rất nhiều nhờ vào du lịch. Vì thế, thành phố đã rất quan tâm trong việc phát triển sản phẩm gắn với du lịch nhằm góp phần nâng cao khả năng tiêu thụ của các sản phẩm OCOP Hội An nói riêng, OCOP Quảng Nam nói chung, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm du lịch địa phương.



Chợ phiên làng chài Tân Thành, hút khách mua sắm ở Hội An. Ảnh: Nguyễn Linh

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm OCOP Hội An. Ảnh: Nguyễn Linh.

Trong năm 2018-2023, thành phố đã có 22 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3-4 sao. Trong đó có 5 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 16 sản phẩm thuộc nhóm trà và thực phẩm, 1 sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ.



Ông Hùng chia sẻ thêm, điểm nhấn trong kết quả đạt được là có 1 sản phẩm dịch vụ du lịch 4 sao duy nhất cấp tỉnh (Dịch vụ du lịch cộng đồng làng chài Tân Thành). Đây là thành quả rất nỗ lực từ chính quyền địa phương cho đến chủ thể, đặc biệt là sản phẩm du lịch này đã thể hiện được thế mạnh, đặc sắc, khác biệt của TP Hội An trong việc tham gia Chương trình OCOP.

TP Hội An thường xuyên tổ chức các phiên chợ, hội chợ giúp người dân tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Võ Lâm.

Những năm qua, Hội An đã tập trung đẩy mạnh, chú trọng công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP gắn với các chương trình sự kiện, lễ hội của thành phố. Từ đó tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua lượng khách quốc tế tham quan tại địa phương.



Việc lồng ghép giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng gắn với không gian trưng bày, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch và tư vấn dịch vụ, tour tuyến du lịch giúp Hội An tận dụng được tối đa nguồn lực, thế mạnh từ hai phía. Sản phẩm OCOP sẽ góp phần làm phong phú cho chương trình du lịch, từ đó thu hút du khách về với Hội An.

Giai đoạn 2018-2023, TP Hội An đã có 22 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3-4 sao. Ảnh: T.N.

"Chương trình OCOP đã khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của các chủ thể OCOP, khích lệ họ tích cực tham gia sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Từ đó, các sản phẩm OCOP của TP Hội An đã và đang khẳng định được vị trí trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang ngày càng thay đổi tích cực về tư duy phát triển kinh tế theo hướng bám sát nhu cầu thị trường, chú trọng yếu tố chất lượng, mẫu mã bao bì....", ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An.