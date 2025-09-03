Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng TP.HCM về các vướng mắc dự án đường vành đai 3

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8128/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét báo cáo, kiến nghị của Bộ Xây dựng (văn bản số 198/BC-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2025) về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại 04 Dự án thành phần thuộc Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn kiểm tra số 07, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về: Công tác giải phóng mặt bằng; vật liệu, thi công...



Phó Thủ tướng yêu cầu TP. HCM (Bình Dương trước đây) 01 vị trí tại Dự án thành phần (DATP) 5 thuộc phạm vi nút giao Tân Vạn; Đồng Nai 08 vị trí tại DATP3 gồm 06 vị trí tại nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, 02 vị trí tại cầu vượt Hương lộ 9; Tây Ninh (Long An trước đây) 01 vị trí tại DATP7 lý trình khoảng Km90+615.

Về vật liệu, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh chỉ đạo các Chủ đầu tư, nhà thầu chủ động làm việc với các chủ mỏ để bảo đảm tiến độ vật liệu cát, đá về công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về thi công, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh chỉ đạo các Chủ đầu tư, nhà thầu tập trung đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt đoạn 4,6 km từ nút giao Cách mạng tháng 8 - cầu Bình Gởi và đoạn nút giao Tân Vạn thuộc DATP5), thường xuyên kiểm tra, giám sát, có giải pháp kịp thời bù lại sản lượng đã chậm; dự phòng thời gian trong điều kiện thời tiết không thuận lợi; tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính để tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" đảm bảo hoàn thành các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.

Về phương án đầu tư nút giao Tân Vạn, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn bảo đảm khai thác hiệu quả, đồng bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ.

Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 76,3 km; được chia thành 08 DATP bao gồm 04 DATP xây lắp và 04 DATP giải phóng mặt bằng (DATP 2, 4, 6, 8) .

Hiện các gói thầu xây lắp dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đang được tăng tốc, đảm bảo các mốc tiến độ hoàn thành thông xe từng đoạn tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Nhưng dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc. Về giải phóng mặt bằng, còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, dù đã được bồi thường. Ngoài ra, công trình còn bị cản trở bởi hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp và cáp viễn thông cần di dời... Việc hoàn thành toàn bộ các DATP đúng yêu cầu trước ngày 31/12/2025 là rất quan trọng để hoàn thành mục tiêu chung của cả nước.