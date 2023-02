Ông Nguyễn Việt Anh - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đăng ký bán ra cổ phiếu tại công ty sau khi thị giá FRT có nhịp hồi phục từ cuối tháng 11/2022 tới nay.

Ngày 14/02/2023, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đưa ra thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail đăng ký bán ra 300.000 cổ phiếu FRT nhằm giảm lượng nắm giữ từ 816.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,69% vốn) về 516.000 cỏ phiếu (tỷ lệ 0,44%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/2 đến 20/3/2022.

Được biết, từ hồi tháng 4 đến tháng 11/2022, cổ phiếu FRT giảm 48,7% từ 112.780 đồng về 57.800 đồng/ cổ phiếu. Sau đó, cổ phiếu hồi phục, cổ phiếu FRT hiện đang xoay quanh ngưỡng 73.000 đồng trong hơn 2 tuần trở lại đây. Thị giá hiện đạt 73.500 đồng/cổ phiếu, tăng 27% so với đáy ngày 24/11/2022 nhưng vẫn thấp hơn 36% so với đỉnh ngày 19/4/2022.

Như vậy, nếu bán ra thành công tại mức giá này, ước tính ông Việt Anh có thể thu về số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Lãi sau thuế quý IV/2022 của FPT Retail ghi nhận giảm sâu, giảm tới hơn 71%

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV 2022 của FPT Retail

Trong quý IV, FPR Retail ghi nhận doanh thu giảm nhẹ và đạt 8.491 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, FPT Retail thu về hơn 1.330 tỷ lợi nhuận gộp - tăng so với cùng kỳ.

Việc chi phí tài chính tăng mạnh được thể hiện trên báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh khi công ty ghi nhận chi phí lãi vay tăng 89% so với quý IV/2021, lên mức 76 tỷ đồng.

Ngoài ra, các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng đã tăng 21% và 114% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt ghi nhận 886 tỷ đồng và 288 tỷ đồng. Kết quả, FRT báo lợi nhuận sau thuế giảm tới hơn 71%, về chỉ còn hơn 96 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía FPT Retail, trong quý IV/2022, FPT Retail đối mặt với nhiều bất lợi đến từ tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng trong đợt mở bán sản phẩm mới của Apple, sức mua mặt hàng ICT giảm mạnh do bị ảnh hưởng bởi yếu tố vĩ mô, chi phí tài chính liên tục tăng cao do lãi suất tăng và căng thẳng thị trường vốn. Những nguyên nhân đó dẫn đến kết quả kinh doanh năm của FPT Shop không đạt như kỳ vọng, bất chấp 9 tháng đầu năm rất tốt.

Luỹ kế năm 2022, FPT Retail vẫn ghi nhận tăng trưởng mạnh về doanh thu với 30.166 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ, hoàn thành 112% kế hoạch năm. Đây cũng là mức doanh thu kỷ lục của công ty kể từ khi hoạt động. Trong đó, chuỗi FPTShop đạt doanh thu 20.689 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ; doanh thu chuỗi Long Châu đạt 9.596 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2021.

Mặc dù vậy, do các khoản chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế đạt 398 tỷ đồng, giảm 10% so với kết quả năm 2021.

Hết năm 2022, chuỗi FPT Shop có 786 cửa hàng - tăng thêm 139 cửa hàng so với đầu năm; FPT Long Châu đạt 937 cửa hàng sau khi đã mở mới 537 nhà thuốc - vượt xa kế hoạch.