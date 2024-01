PNJ báo lãi gần 2.000 tỷ đồng năm 2023, phá kỷ lục lợi nhuận

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố tình hình kinh doanh quý IV và luỹ kế cả năm 2023.

Trong báo cáo kinh doanh tháng 12/2023 của PNJ cho biết, quý IV, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.760 tỷ đồng (tăng 17,6% so với cùng kỳ); lợi nhuận gộp tăng 19,2% lên 1.751 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 632 tỷ đồng (tăng 34,4%).

Kết quả kinh doanh năm 2023

Lợi nhuận PNJ qua các năm

Luỹ kế năm 2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ 2% xuống còn 33.137 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng lên 6.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.971 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,9% so với kết quả thực hiện được năm 2022). Được biết, đây cũng là mức lãi cao nhất của PNJ kể từ khi niêm yết năm 2005 tới nay.

Với kết quả trên, trong tháng 12 vừa qua, ước tính PNJ đạt 239 tỷ đồng lợi nhuận.

Với kết quả trên, PNJ mới chỉ thực hiện hơn 93% kế hoạch doanh thu (dự kiến đạt 35.598 tỷ đồng) nhưng đã vượt 1,8% kế hoạch lợi nhuận (dự kiến đạt 1.937 tỷ đồng).

Theo giải trình, lãnh đạo PNJ cho biết nhờ chiếm lĩnh thêm thị phần, gia tăng khách hàng mới, mở rộng mạng lưới, tung ra sản phẩm đa dạng và tiếp cận khách hàng bằng nhiều sáng kiến kinh doanh tiếp thị nên Công ty đạt kết quả kinh doanh tương đối tốt.

Về hoạt động từng mảng, năm 2023, doanh thu trang sức bán lẻ giảm 7,8% so với năm 2022 - mức giảm thấp hơn nhiều so với mức giảm chung của thị trường; doanh thu trang sức bán sỉ giảm 30,5%; chỉ duy nhất doanh thu vàng 24K tăng gần 20,9%.

Tăng trưởng và cơ cấu doanh thu luỹ kế theo kênh

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trung bình năm 2023 đạt 18,3%. Biên lợi nhuận đạt được do nhiều yếu tố, bao gồm nỗ lực giảm giá vốn hàng bán. Tổng chi phí hoạt động năm 2023 tăng 0,8% so với cùng kỳ do mở rộng hệ thống bán lẻ. Tỷ lệ Chi phí hoạt động/Lợi nhuận gộp giảm từ mức 59,1% năm 2022 xuống còn 58,3% năm 2023 nhờ tối ưu hoá vận hành.

Trong năm 2023, PNJ đã mở mới 48 cửa hàng để tăng cường độ phủ, chuyển đổi mô hình kinh doanh của 3 cửa hàng độc lập PNJ Watch và 2 cửa hàng PNJ Art để tối ưu hiệu quả chi phí. Tính đến cuối tháng 12/2023, PNJ đã chạm mốc 400 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 23/1, giá cổ phiếu PNJ tăng 0,91% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 88.500 đồng/cổ phiếu.