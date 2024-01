PNJ và FRT là 2 cổ phiếu tiềm năng được SSI Research "gọi tên" trong năm 2024

SSI Research dự báo ngành bán lẻ trong năm 2024 sẽ phục hồi từ đáy. SSI kỳ vọng ngành hàng bán lẻ những sản phẩm không thiết yếu (điện thoại, máy tính, trang sức) sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô.

Theo cập nhật Báo cáo triển vọng ngành bán lẻ trong năm 2024, Công ty chứng khoán SSI (SSI Research) nhận định rằng doanh thu của doanh nghiệp bán lẻ điện thoại và điện máy sẽ phục hồi 5% so với cùng kỳ trong năm 2024 sau khi giảm mạnh khoảng 20%-25% so với cùng kỳ trong năm 2023. Tương tự, đối với mức tiêu thụ trang sức sẽ tăng ở mức một chữ số thấp trong năm 2024, sau khi giảm khoảng 10% trong năm 2023.

Doanh thu chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại điện máy và trang sức (nguồn: SSI Research)

Sự hợp nhất thị trường đã diễn ra rõ ràng trong năm 2023 đối với trang sức có thương hiệu khi có thể đạt được kết quả cao hơn mức tăng trưởng của ngành trong năm 2024.

Trong khi đó, do mức độ thâm nhập của thương mại hiện đại đối với chuỗi điện thoại & điện máy vốn đã cao (chiếm 75%-80% tổng nhu cầu) nên còn rất ít cơ hội để tiếp tục hợp nhất thị trường. SSI Research kỳ vọng mức tăng trưởng doanh thu của chuỗi điện thoại & điện máy sẽ tương tự mức tăng trưởng của ngành.

Nguồn: Kantar Worldpanel

Trong năm 2023, SSI Research thấy rằng: chi tiêu không thiết yếu bị ảnh hưởng nhiều vì điều kiện kinh tế vĩ mô (như: chi phí vay cao, lạm phát cao, xuất khẩu trì trệ).

Lãi suất đã giảm đáng kể nhu với lãi suất vay và lãi suất huy động giảm lần lượt 200 điểm cơ bản và 450điểm cơ bản so với mức đỉnh năm 2023. Lãi suất vay thấp hơn giúp làm giảm áp lực trả nợ vay mua nhà, tăng thu nhập khả dụng và gián tiếp hỗ trợ tiêu dùng. SSI dự báo xuất khẩu sẽ phục hồi 10% svck trong năm 2024.

Bên cạnh đó, lạm phát có thể vẫn là thách thức (3,8% vào năm 2024 so với 3,5% vào năm 2023) do học phí, viện phí và giá điện có thể tăng. Do đó, sự phục hồi trong tiêu dùng không thiết yếu có thể sẽ khá chậm, bất chấp môi trường lãi suất thấp và triển vọng xuất khẩu tốt hơn vào năm 2024.

SSI Research "gọi tên" 2 mã cổ phiếu tiềm năng trong năm 2024

Đầu tiên, đối với mã cổ phiếu PNJ, SSI đặt giá mục tiêu trong năm 2024 là 96.200 đồng/cổ phiếu. SSI đưa ra luận điểm rằng: PNJ phục hồi nhanh hơn so với thị trường chung. Trong khi nhu cầu trang sức tiếp tục giảm trong nửa cuối năm 2023, doanh số bán lẻ của PNJ bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 11. Biên lợi nhuận ổn định hơn so với kinh doanh bán lẻ điện thoại &điện máy do vàng được coi là tài sản lưu trữ giá trị.

Cổ phiếu có diễn biến giá kém tích cực nhất là PNJ với mức giảm 2% so với đầu năm. Mặc dù PNJ ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất trong năm 2023,nhưng giá cổ phiếu yếu trong năm 2023 là do ảnh hưởng từ mức nền giá vượt trội trong năm 2022 khi cổ phiếu PNJ tăng 15% trong khi chỉsố VNIndex giảm 24% trong năm 2022.

Về mã FRT của FPT Retail, SSi đặt giá mục tiêu là 117.000 đồng/cổ phiếu. FRT được coi là cổ phiếu tiềm năng vì c ó vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi từ nhà thuốc truyền thống (>50.000 nhà thuốc) sang nhà thuốc thương mại hiện đại (<5.000 nhà thuốc). Lợi nhuận ở mảng điện thoại & điện máy sẽ phục hồi trong năm 2024 sau khi FRT bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu và hoạt động giải phóng hàng tồn kho khốc liệt trong năm 2023.

Ngoài 2 mã trên, SSI Research còn nêu tên 1 mã cổ phiếu theo dõi là MWG của Thế giới di động với giá mục tiêu 47.800 đồng/cổ phiếu vì SSI kỳ vọng chuỗi cửa hàng này trong năm 2024 sẽ có thể phục hồi từ đáy.