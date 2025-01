PNJ chốt chi hơn 200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức sau khi báo lãi kỷ lục

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với doanh thu thuần đạt 37.823 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.115 tỷ đồng; tăng lần lượt 14% và 7% so với năm 2023. Đây cũng là con số lợi nhuận năm cao nhất trong lịch sử hoạt động của PNJ.

Năm 2024, PNJ đề ra kế hoạch doanh thu thuần 37.148 tỷ, lãi sau thuế 2.089 tỷ. Như vậy, doanh nghiệp đã vượt 1,8% chỉ tiêu doanh thu và vượt 1,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.



Xét riêng quý IV/2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.581 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ. kết quả, PNJ báo lãi 733 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết, với doanh thu mảng trang sức bán lẻ: Trong 12 tháng năm 2024 tăng hơn 14% so với cùng kỳ nhờ vào các yếu tố như mở rộng mạng lưới và gia tăng số lượng cửa hàng với 29 cửa hàng mới so với năm 2023, hiệu quả từ chiến lược marketing và các chương trình bán hàng, khai thác nhiều khách hàng mới,...

Trong khi đó, doanh thu trang sức bán sỉ trong năm 2024 tăng 34,6% so với cùng kỳ nhờ lợi thế từ việc là nhà sản xuất chính quy, uy tín,...

Còn doanh thu vàng 24K trong năm 2024 tăng 11,5% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự sôi động của thị trường trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, xu hướng đã giảm dần trong nửa cuối năm.

Biên lợi nhuận gộp trung bình trong quý 4 năm 2024 đạt 20,9%, tăng so với mức 17,9% cùng kỳ năm 2023 do cải thiện được giá vốn hàng bán và sự ghi nhận kết quả của các sáng kiến tối ưu chi phí. Lũy kế 12 tháng năm 2024, biên lợi nhuận gộp trung bình đạt 17,6%, giảm so với mức 18,3% cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2024, PNJ mở mới 41 cửa hàng mới và đóng 12 cửa hàng so với năm trước. Cụ thể: thương hiệu này sở hữu 421 cửa hàng PNJ, 4 Style by PNJ, CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.

PNJ chốt chi cổ tức bằng tiền 6%

Mới nhất, ngày 22/1/2024, PNJ đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 6% bằng tiền đợt 1 năm 2024.

Theo đó, đại hội cổ đông thường niên năm nay dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2025. Hiện, PNJ chưa công bố cụ thể địa điểm, thời gian cũng như chi tiết các tờ trình.

Trích thông báo của PNJ.

Đồng thời, PNJ thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 11/2, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/2. Ngày thanh toán dự kiến là 10/3.

Với 338 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PNJ cần chi khoảng 203 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2024 ở mức 20% bằng tiền (2.000 đồng/cp), tương đương năm 2023. Tổng số tiền dành cho chi trả cổ tức xấp xỉ 680 tỷ đồng. Như vậy, PNJ cần ít nhất một đợt chi trả nữa để hoàn thành kế hoạch cổ đông giao.