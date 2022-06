Quảng Nam: Có vốn ưu đãi tiếp sức, nông dân Hội An khấm khá nhờ nuôi tôm

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Phòng giao dịch NHCSXH TP.Hội An đã đẩy mạnh công tác giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng. Đến 25/6/2022, tổng dư nợ tại Phòng giao dịch NHCSXH TP.Hội An là 193.137 triệu đồng, tăng 27.111 triệu đồng so với đầu năm, riêng tại xã Cẩm Thanh có 12 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 553 hộ vay, ủy thác qua 4 Hội đoàn thể, tổng dư nợ là 21.736 triệu đồng, là địa bàn không có nợ quá hạn, tổng số tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là 1.696 triệu đồng.