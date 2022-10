Quảng Nam: Hội An - Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tiếp vốn kịp thời cho đối tượng chính sách

Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội có vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Chất lượng tín dụng được nâng cao

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hội An cho biết: Từ đầu năm đến nay, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hội An thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; Phòng giao dịch NHCSXH thành phố đã kịp thời phân giao, điều chỉnh nguồn vốn cho các xã/phường và giao chỉ tiêu huy động vốn.

UBND thành phố Hội An họp đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm với Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Hậu.

Thời gian qua, thành phố Hội An rất quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Nhờ đó, trong chín tháng đầu năm 2022, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An đã giải quyết cho hơn 1.361 lao động được vay vốn để giải quyết việc làm; xây dựng hơn 363 công trình nước sạch, vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân; hơn 75 lượt học sinh sinh - viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập; 17 hộ vay vốn để sửa chữa, xây mới nhà ở kiên cố, khang trang.



Đến 30/9/2022, tổng doanh số cho vay của Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An đạt hơn 83,9 tỷ đồng với 1.610 lượt hộ vay vốn, tăng 28,45% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đến 30/9/2022 gần 198,5 tỷ đồng, tăng 19,56%, tức là tăng hơn 32,4 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch dư nợ được giao.

Chất lượng tín dụng của Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An tiếp tục được giữ vững, là đơn vị không có nợ quá hạn, riêng nợ khoanh 176 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1%, giảm 23 triệu đồng so với đầu năm.

Được vốn tín dụng chính sách tiếp sức gia đình bà Nguyễn Thị Sau ở xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xây dựng được mô hình trồng quất cảnh cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trần Hậu.

Số dư huy động tiền gửi tiết kiệm đến 30/9/2022 trên 55,8 tỷ đồng, tăng 24,71% so với đầu năm, đạt trên 201% kế hoạch giao năm 2022. Trong đó, tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trên 15 tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm với 100% người vay vốn tham gia. Huy động tiết kiệm trong dân cư đạt hơn 40,7 tỷ đồng, tăng 24,57% so với đầu năm.



Đặc biệt, Tuần lễ "Huy động tiết kiệm vì người nghèo" tại Hội An được phát động đem lại kết quả rất cao, doanh số huy động là hơn 15,6 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch. Hoạt động huy động tiết kiệm của NHCSXH được lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ NHCSXH thành phố Hội An luôn tận tình hướng dẫn bà con nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh nhất. Ảnh: Trần Hậu.

Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An tiếp tục triển khai tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định, hiệu quả, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu kinh tế – xã hội của thành phố.



Tiếp tục tiếp vốn cho người dân

Từ nay đến cuối năm, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, Phòng tài chính – kế hoạch thành phố Hội An tiếp tục quan tâm chuyển nguồn vốn năm 2023 sang NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ông Trần Văn Vinh ở xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng được mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng cho lãi hơn 200 triệu đồng/năm. Ảnh: Trần Hậu

Đặc biệt là cho vay đối với người lao động có nhu cầu vốn để thực hiện khôi phục, mở rộng các dự án kinh doanh, du lịch, dịch vụ khi ngành du lịch của địa phương phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19. Cùng với đó là hoạt động cho vay các dự án thanh niên khởi nghiệp, phụ nữ khởi sự kinh doanh…



Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi, thường xuyên rà soát nhu cầu trong nhân dân, phối hợp lập hồ sơ, tập trung giải ngân, cho vay đúng đối tượng, đúng quy định, có hiệu quả; tăng trưởng tín dụng nhanh và bền vững, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng; thu lãi đạt 100% số lãi phải thu,…

Ông Nguyễn Lên ở TP.Hội An đã có cuộc sống ổn định nhờ được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hội An tiếp vốn trồng rau sạch. Ảnh: Trần Hậu.

Bà Nguyễn Thị Mỵ – Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An cho biết: Từ những kết quả đạt được trên cho thấy, chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách tại thành phố Hội An đã có bước chuyển biến tích cực, thể hiện ở cả sự tăng dần của tổng dư nợ và tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm, cũng như tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần.



Có được thành quả đó là sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tín dụng chính sách sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Hội An.

"Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An đề nghị Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục quan tâm phân bổ nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm để đơn vị đáp ứng tốt nhu cầu vốn vay của nhân dân trên địa bàn thành phố, ngoài ra cũng đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chuyển vốn từ thành phố sang NHCSXH để cho vay, số vốn đề nghị chuyển năm 2023 là 7 tỷ đồng…", bà Nguyễn Thị Mỵ – Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An cho hay.