Quảng Nam: Những địa phương nào bị nghiêm cấm chăn nuôi trong nội thành?

3 thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm tổ chức, cá nhân chăn nuôi không được bố trí cơ sở chăn nuôi ở những khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Tờ trình số 1956 gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Quảng Nam là một tỉnh nông nghiệp với hơn 70% dân số sống ở vùng nông thôn, trong đó phần lớn người dân gắn với sản xuất chăn nuôi. Chăn nuôi không những đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng hàng ngày mà còn là nguồn thu nhập chính của phần lớn người dân hiện nay. Trong những năm gần đây, tổng sản lượng sản phẩm chăn nuôi tăng, chăn nuôi quy mô nông hộ giảm dần, chăn nuôi quy mô trang trại có xu hướng phát triển, nhất là tại các huyện miền núi, nhiều giống vật nuôi mới có chất lượng được du nhập góp phần đa dạng hóa giống vật nuôi.

Nhiều cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường được hình thành, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và tham gia xuất khẩu.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Ngành chăn nuôi của tỉnh Quảng Nam còn nhiều tồn tại, khó khăn; mức độ rủi ro cao do dịch bệnh, nhiều loại dịch bệnh mới chưa có vắc xin và thuốc để phòng, điều trị, sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị chưa phát triển, chất lượng sản phẩm thiếu tính cạnh tranh trên thị trường, sản phẩm chủ yếu phục vụ thị trường tiêu thụ nội địa…; ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường sống và môi trường sinh thái do chất thải chăn nuôi vẫn chưa được khắc phục.

"Một trong những nguyên nhân tồn tại nêu trên là do hoạt động chăn nuôi tại các khu dân cư vẫn còn phổ biến. Thực tế trong những năm qua, đã có nhiều kiến nghị của người dân về việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, chim yến trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường; chính quyền địa phương và ngành chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các trường hợp nêu trên do chưa có đầy đủ sơ sở pháp lý để thực hiện…", Tờ trình nêu rõ.

Bên cạnh đó, Tờ trình còn nhấn mạnh những tổ chức, cá nhân chăn nuôi không được bố trí cơ sở chăn nuôi ở những khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, cụ thể như sau: Các phường như Tân Thạnh, An Mỹ, Phước Hòa, An Sơn, An Xuân, An Phú (thuộc thành phố Tam Kỳ); Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Tân An, Cửa Đại, Cẩm An (thuộc thành phố Hội An), Vĩnh Điện (thuộc thị xã Điện Bàn). Khu trung tâm xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh.

Các khu vực còn lại đối với chăn nuôi nông hộ, những địa điểm không đảm bảo tách biệt với nơi ở của người và không có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý chất thải đủ công suất (như hầm biogas hoặc đệm lót sinh học phù hợp).

Nếu Nghị quyết được thông qua thì việc Nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định tại Điều 4 Nghị quyết này thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới, không được sử dụng loa phóng phát âm thanh dẫn dụ

Riêng việc nuôi chim yến, các tổ chức, cá nhân chăn nuôi được phép bố trí nhà yến ở những nơi đảm bảo cách khu dân cư, trường học, chợ, bệnh viện tối thiểu 300 mét, đồng thời đảm bảo phù hợp với các quy định khác có liên quan. Nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định tại Điều 4 Nghị quyết này thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới, không được sử dụng loa phóng phát âm thanh dẫn dụ.

"Mục đích xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm hình thành khung pháp lý trong việc quản lý hoạt động chăn nuôi phù hợp theo từng loại hình quy mô chăn nuôi, thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững.

Thực hiện được các yêu cầu về điều kiện chăn nuôi đối với từng loại hình quy mô chăn nuôi, đặc biệt đối với quy mô chăn nuôi nông hộ theo quy định của pháp luật. Giảm dần chăn nuôi quy mô nông hộ, phát triển chăn nuôi quy mô trang trại đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, làm cơ sở cho chăn nuôi phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm chăn nuôi có giá trị cao trên thị trường, đồng thời mang lại cơ hội xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật sang các nước khác, tăng thu nhập cho người chăn nuôi…", Tờ trình nêu rõ.