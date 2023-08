Quảng Nam phê duyệt dự án kè chống xói lở 3,4km2 ở Hội An với nguồn vốn hơn 982 tỷ đồng

Ngày 7/8, nguồn tin ETime, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam với nguồn vốn đầu tư 42 triệu Euro, tương đương hơn 982 tỷ đồng.

Dự án công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư và nguồn vốn trên do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ cùng với vốn đối ứng.

Nhiều đoạn bờ kè biển ở Cửa Đại, Hội An bị hư hỏng nghiêm trọng, biển ngày càng xâm thực vào bên trong. Ảnh: T.H

Theo đó, mục tiêu của dự án là xây dựng giải pháp công trình tổng thể nhằm chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở và phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư khu vực dự án như, bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân, cũng như các cơ sở hạ tầng về du lịch, nghỉ dưỡng cho toàn bộ khoảng 3,2 km2 diện tích đất và hơn 1.300 hộ dân phường Cửa Đại và khu vực lân cận, nhất là khu vực ven biển.

Bên cạnh đó, dự án còn tạo điều kiện để ổn định dân sinh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặt biệt là ngành du lịch, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch chiến lược phát triển của thành phố Hội An nói riêng và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực ven biển của tỉnh Quảng Nam nói chung.

Nhiều khu nghỉ dưỡng dọc bờ biển Cửa Đại bị sóng đánh tơi tả, sập đổ xuống biển. Ảnh: T.H

Dự án công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An được chia ra các hợp phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phạm vi xây dựng công trình từ cửa sông (cầu tàu đi Cù Lao Chàm) dọc về hướng Bắc đến biên phía Bắc của khách sạn Victoria dài khoảng 3.393,5 m.

Trong đó, tuyến đê ngầm giảm sóng B1 ÷ B7 tổng chiều dài khoảng 2.090 m; mặt cắt đê hình thang, mái phía biển m = 2, mái phía bờ m = 1,5; bề rộng đỉnh B = 6,85 m; cao trình đỉnh đê +0,6 m; kết cấu đá đổ, mặt ngoài phủ khối bê tông đúc sẵn Hodlquader...

Sóng biển khoắt sâu vào bên trong các khu biệt thự dọc biển Cửa Đại. Ảnh: T.H

Đối với hợp phần 2 gồm như nghiên cứu, đánh giá củng cố cơ chế và thể chế tổ chức quản lý tổng hợp lưu vực vùng bờ; xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung cho lưu vực vùng bờ; củng cố các hệ thống quan trắc chất lượng nước, môi trường tự động (rà soát theo quy hoạch các hệ thống quan trắc được phê duyệt); xây dựng công cụ giám sát khai thác tài nguyên (đánh giá, giám sát, quan trắc) trên hệ thống sông và vùng bờ…

Một khu biệt thự hư hỏng do sóng biển gây nên. Ảnh: T.H

Tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An là 42 triệu Euro, tương đương hơn 982 tỷ đồng, trong đó vốn vay khoản 35 triệu Euro, tương đương hơn 807 tỷ đồng, còn lại nguồn vốn đối ứng.