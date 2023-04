Quảng Nam: Vượt khó khăn - hoạt động tín dụng chính sách Hội An hái "quả ngọt"

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Hội An luôn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 với những kỳ vọng mới. Bà Nguyễn Thị Mỵ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An cho biết: Nhiệm kỳ 2017 – 2022 trên địa bàn thành phố Hội An thường xuyên chịu tác động bởi thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt đại dịch Covid-19 ảnh h­ưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, trong đó có nhiều hộ vay vốn của NHCSXH. Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: T.H.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ, Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức và người lao động từng bước vượt qua những khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận NHCSXH thành phố lần thứ VI đã đề ra. Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An cùng với Phòng giao dịch bám sát chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh và Công đoàn cấp trên; phối hợp với các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội, triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Được vốn tín dụng chính sách tiếp sức gia đình bà Nguyễn Thị Sau ở xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xây dựng được mô hình trồng quất cảnh cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trần Hậu. Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ VI: Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An hiện có 10 đoàn viên, trong đó có 6 đảng viên, 8 đoàn viên có trình độ đại học và trên đại học.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ đoàn viên – người lao động luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện; từng bước tích lũy kinh nghiệm, giữ mối quan hệ chặt chẽ, cộng tác cùng với chính quyền, hội đoàn thể để kịp thời hỗ trợ vốn, kiến thức sản xuất kinh doanh và các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn đến với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Vốn tín dụng chính sách "bệ phóng" để người dân thành phố Hội An (Quảng Nam) đổi đời. Ảnh: T.H Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An đảm nhận 11 chương trình cho vay với tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/12/2022 là 212.321 triệu đồng, tăng so với đầu nhiệm kỳ là 112.751 triệu đồng (tỷ lệ tăng 213%). Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội phần lớn được tập trung phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tạo sinh kế và việc làm, phục vụ đời sông sinh hoạt nhân dân, vốn vay đã giúp cho các hộ gia đình cải thiện cuộc sống, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và xây dựng thành phố sinh thái, văn hoá, du lịch.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: T.H. Với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp và bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới; bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc được bầu làm Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2023-2028; đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

