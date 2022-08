Quảng Ngãi: Công trình bệnh viện 287 tỷ có hoàn thành đúng thời hạn tỉnh giao?

Tiến độ thực hiện công trình bệnh viện Quân – Dân Y Lý Sơn đến thời điểm này mới đạt giá trị gần 38 tỷ đồng/252,265 tỷ đồng, tương ứng hơn 15%. Câu hỏi đặt ra, với thời gian còn lại chỉ hơn 8 tháng, công trình này có hoàn thành đúng thời hạn 30/4/2023, mà UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ấn định?

Theo thông tin PV Etime được cung cấp, hiện tiến độ thực hiện công trình bệnh viện Quân – Dân Y Lý Sơn, đang triển khai thi công các khối nhà chính, gồm khối nhà 06 tầng (đã thi công hoàn thành phần móng; tầng bán hầm…); khối nhà 2 tầng đã xong phần thô và hoàn thiện; khối nhà 3 tầng đã xong phần móng, đang thi công phần dầm, sàn tầng 1. Tổng giá trị thực hiện ước đạt gần 38 tỷ đồng/252,265 tỷ đồng, tương ứng 15,02%.

Bên trong công trình bệnh viện Quân - Dân Y Lý Sơn. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Cụ thể phần việc của DOTHICO (Công ty Cổ phần xây dựng đô thị và Khu công nghiệp, có khối lượng theo giá trị hợp đồng là 114,560 tỷ đồng), tính đến cuối tháng 7/2022, đã thi công hoàn thành 16,9 tỷ đồng, tương ứng 14,75% (tổng khối lượng hoàn thành liên danh đạt 6,7%).

Đánh giá tiến độ thực hiện chậm so với hợp đồng 60 ngày, nguyên nhân mặt bằng công trình bàn giao ngày 5/8/2021, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, vì vậy đến ngày 10/10/2021 mới triển khai thi công.

Mặt bằng thi công phần móng khối nhà 6 tầng, do vướng các khối nhà cũ của Trung tâm y tế Lý Sơn nên đến ngày 16/6/2022 mới tháo dỡ xong.

Đối với phần việc của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại (gọi tắt Công ty) Toàn Thịnh (khối lượng theo giá trị hợp đồng là 108,804 tỷ đồng), đến thời điểm cuối tháng 7/2022, đã thi công hoàn thành gần 21 tỷ đồng, tương ứng 19,2% (tổng khối lượng hoàn thành liên danh đạt 8,32%).

Đánh giá tiến độ thực hiện chậm so với hợp đồng 45 ngày, nguyên nhân do cũng tương tự như DOTHICO (mặt bằng được bàn giao tháng 8/2021, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên đến ngày 10/10/2021 mới triển khai thi công)…

Để bù lại phần khối lượng bị chậm, đẩy nhanh tiến độ trong thời gian đến, cùng với tăng cường thêm nhân công, Liên danh 2 Công ty DOTHICO – Toàn Thịnh sẽ bổ sung vật tư, thiết bị máy móc; tổ chức làm tăng ca…để thực hiện công trình trong năm 2022, đạt giá trị khoảng 80 tỷ đồng.

Một hạng mục của dự án bệnh viện 287 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Chiều 11/8, trước thắc mắc về giá trị thực hiện mới đạt tương ứng hơn 15%, với thời gian còn lại chỉ hơn 8 tháng, công trình này có hoàn thành đúng thời hạn 30/4/2023, mà UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ấn định, PV Etime đã trao đổi với liên danh nhà thầu của công trình.

Đại diện Công ty DOTHICO cho biết, hiện mặt bằng dự án còn vướng một số khối nhà cũ (bị giữ lại để phục vụ khám, chữa bệnh), vẫn chưa giải toả để bàn giao, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công chung của toàn bộ công trình.

Công ty DOTHICO, một trong 2 đơn vị trúng thầu thi công dự án. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Nếu phần diện tích này sớm tháo dỡ và bàn giao mặt bằng, theo đại diện Công ty DOTHICO, liên danh sẽ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình theo thời gian mà tỉnh đã ấn định là vào ngày 30/4/2023.

Được biết dự án bệnh viện Quân – Dân Y Lý Sơn có tổng vốn đầu tư 287 tỷ đồng, do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 1,6ha.

Một vị trí chưa GPMB của dự án. Ảnh: Hoàng Tuyến chụp ngày 4/8/2022.

Công trình có quy mô 100 giường bệnh, gồm các hạng mục chính khối nhà 6 tầng,2 tầng và 3 tầng…..Trúng thầu thi công là Liên danh Công ty DOTHICO - Toàn Thịnh.