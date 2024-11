Quảng Ngãi: Giao dịch viên Agribank nhanh trí giúp khách hàng tránh được “bẫy” chuyển tiền

Ngày 27/11, trong quá trình thực hiện giao dịch cho khách hàng, chị Trần Thị Ngọc Kiều – Giao dịch viên Agribank Chi nhánh huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi vừa kịp thời ngăn chặn, giúp khách hàng Đ.V.T (trú tại xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) tránh được việc lừa đảo chuyển tiền, với số tiền 26 triệu đồng vào tài khoản của một cá nhân.

Được biết, với vốn kiến thức qua đào tạo nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật thông tin và tinh thần trách nhiệm, chủ động hỗ trợ khách hàng, giao dịch viên Trần Thị Ngọc Kiều khéo léo gợi hỏi, xác định khách hàng đã bị kẻ xấu lừa đảo (đối tượng mạo danh cán bộ hải quan yêu cầu chuyển tiền để nhận quà từ nước ngoài gửi về, bước đầu đối tượng yêu cầu chuyển 26 triệu đồng).

Chị Kiều đã dừng việc chuyển tiền và giải thích, thuyết phục khách hàng không nghe theo đối tượng xấu, tuy nhiên khách hàng vẫn kiên quyết muốn chuyển tiền.

Giao dịch viên Trần Thị Ngọc Kiều. Ảnh: Q.N.

Trước tình hình đó, chị Kiều đã báo cáo Ban lãnh đạo Chi nhánh, trao đổi thông tin với Công an huyện, qua đó phối hợp vận động, giải thích cụ thể về phương thức lừa đảo của đối tượng; anh Đ.V.T đã hiểu và không thực hiện chuyển tiền cho đối tượng.

Nhờ sự tích cực tuyên truyền, cảnh báo các phương thức của tội phạm lừa đảo, cán bộ nhân viên, người lao động Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi luôn chủ động cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức nghiệp vụ; trong các năm gần đây ở nhiều chi nhánh trong toàn tỉnh, qua biểu hiện bất thường của khách hàng, các nhân viên đã nhanh chóng đánh giá tình hình, khéo léo, kịp thời phối hợp với công an địa phương ngăn chặn nhiều vụ mạo danh công an điều tra, cán bộ tòa án, viện kiểm sát… yêu cầu người dân chuyển số tiền lớn đến các tài khoản do chính các đối tượng cung cấp, qua đó bảo toàn tài sản cho khách hàng.

Qua sự việc trên, mong khách hàng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc "bẫy" kẻ xấu.

Trong mọi trường hợp khi thấy có dấu hiệu bất thường, khách hàng có thể liên hệ Agribank nơi gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng Agribank: 1900558818 hoặc Agribank tỉnh Quảng Ngãi: 0787 646566 để được hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn kịp thời.