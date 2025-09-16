Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện nghiêm tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

Lãnh đạo chính quyền Quảng Ngãi cho biết, số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho thấy từ ngày 1 – 31/8/2025, tổng số hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận, giải quyết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 43.007 hồ sơ.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND xã tiếp tục quán triệt công chức, viên chức của đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến được nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.Ảnh: CX

Trong đó số được xử lý đúng hạn 40.042 hồ sơ, số chậm được tiếp nhận 188 hồ sơ và số giải quyết quá hạn đang xử lý 360 hồ sơ.

Trước thực tế trên, nhằm đảm bảo 100% hồ sơ trực tuyến nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được tiếp nhận, giải quyết đúng hạn, trong chỉ đạo đã ký và phát đi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm đã có chỉ đạo cho các đơn vị liên quan trực thuộc.

Cụ thể yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND xã tiếp tục quán triệt công chức, viên chức của đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến được nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh.

Rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia chậm được tiếp nhận và quá hạn đang xử lý.

Trường hợp phát hiện hồ sơ chưa đồng bộ theo thực tế tiếp nhận, xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia, phải kịp thời tổng hợp danh mục gửi Văn phòng UBND tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) tổng hợp, tham mưu kiến nghị Văn phòng Chính phủ điều chỉnh (nếu có).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm.Ảnh: ĐX

Giao trách nhiệm cho Sở KH&CN, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện rà soát, đôn đốc các đơn vị, địa phương và đơn vị cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, tháo gỡ khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu phục vụ đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường theo dõi Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Liên quan đến xử lý và giải quyết thủ tục hành chính, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi - Cơ sở 2

Theo đó Quảng Ngãi có 1.658 thủ tục hành chính sẽ thực hiện phi địa giới hành chính, gồm cấp tỉnh có 1.474 thủ tục và cấp xã là 184 thủ tục.

Tất cả 1.658 thủ tục nêu trên được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi và các Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường, đặc khu.