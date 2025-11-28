Tập đoàn dầu khí Zarubezhnef (Nga) muốn xây dựng trung tâm năng lượng tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam luôn coi hợp tác dầu khí là một trong những trụ cột chính của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, trong đó, hợp tác truyền thống và tin cậy giữa Petrovietnam và Zarubezhneft có vai trò quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, những dự án chung giữa Petrovietnam và Zarubezhneft không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường an ninh năng lượng, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực công nghệ cho Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ các liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro, thể hiện qua nhiều Hiệp định và Nghị định thư liên Chính phủ về tạo điều kiện cho hoạt động của các liên doanh.



Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam ủng hộ Petrovietnam và Zarubezhneft tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư; đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, tìm kiếm các biện pháp nâng cao hơn nữa hoạt động của các liên doanh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả hợp tác giữa Zarubezhneft và Petrovietnam, Tổng Giám đốc Sergei Kudryashov cho biết, cùng với hợp tác dầu khí với Việt Nam, cụ thể là với Petrovietnam mở rộng các dự án, Công ty Zarubezhneft mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác, như năng lượng, khoáng sản, đặc biệt mong muốn xây dựng một trung tâm năng lượng tại Việt Nam.

Cho biết hiện nay các bộ, ngành của Việt Nam đang xem xét các đề nghị của Petrovietnam và Zarubezhneft nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc mở rộng hoạt động của Liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro tại Việt Nam và Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Zarubezhneft mong muốn tham gia vào các dự án năng lượng và dầu khí mới bên cạnh các dự án trong khuôn khổ liên doanh Vietsovpetro. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty dầu khí Nga, trong đó có Zarubezhneft hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên triển khai tích cực các văn kiện đã được ký kết; duy trì cơ chế làm việc thường xuyên để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án.

Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Rusvietpetro tại Nga, có thể mở rộng vùng hoạt động, nhận thêm các mỏ dầu khí mới và các lô tiềm năng để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự hiện có, cải thiện điều kiện logistics, thuế - phí khi cần thiết; nâng cao hiệu quả Vietsovpetro, bảo đảm sản lượng hợp lý, đầu tư thăm dò ở các lô tiềm năng mới.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác về khí hóa lỏng LNG, chuỗi cung ứng LNG, kho cảng LNG; chuyển giao công nghệ khai thác mỏ cạn kiệt, công nghệ khoan sâu, khoan khó; xem xét hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hydrogen, vật liệu mới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Đặc biệt, hai bên nghiên cứu hợp tác đầu tư, triển khai các dịch vụ dầu khí tại nước thứ ba.



Zarubezhneft có hơn 40 năm hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng 2 liên doanh là Vietsovpetro (tại Việt Nam) và Rusvietpetro (tại Nga) trong việc thăm dò địa chất và khai thác dầu, khí.



