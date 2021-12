Quảng Ngãi: 5 dự án và 2 địa phương được bố trí 25,6 tỷ từ nguồn thu năm 2021

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính, từ nguồn thu tiền sử dụng đất và Xổ số kiến thiết của năm 2021, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đồng ý bố trí 26,6 tỷ đồng cho 5 dự án và 2 địa phương là huyện Bình Sơn, TX.Đức Phổ.

Chiều 26/12, trao đổi với PV Etime, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, cấp thẩm quyền tỉnh đã thống nhất sử dụng 13,4 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất và 12,2 tỷ đồng từ nguồn Xổ số kiến thiết, để phân bố cho các công trình, dự án và một số địa phương trên địa bàn.

Công trình đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ các huyện vùng Tây Quảng Ngãi. Ảnh: Hải Vương.

Cụ thể đối với 13,4 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tỉnh bố trí cho 5 dự án và công trình, gồm 3 công trình, dự án do BQL dự án các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư (10 tỷ đồng); 1 công trình do UBND TX.Đức Phổ làm chủ đầu tư (400 triệu đồng) và 1 công trình do huyện Minh Long làm chủ đầu tư (3 tỷ đồng).

Trong số này (5 dự án, công trình/13,4 tỷ đồng), đáng chú ý là cầu Cửa Đại được bố trí 5 tỷ đồng; đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ các huyện vùng Tây Quảng Ngãi là 3 tỷ đồng (cùng do BQL dự án công trình giao thông làm chủ đầu tư); đường Long Môn, huyện Minh Long - Sơn Cao, huyện Sơn Hà là 3 tỷ đồng (do UBND huyện Minh Long làm chủ đầu tư).

Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT 623B, một trong 5 dự án được phân bố kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất của năm 2021. Ảnh: Hải Vương.

Đối với số tiền từ nguồn thu Xổ số kiến thiết 12,2 tỷ đồng, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi bố trí cho huyện Bình Sơn là 7,2 tỷ đồng và TX.Đức Phổ được bố trí là 5 tỷ đồng.