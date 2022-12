Quảng Ngãi: Điều chỉnh tăng số lượng lô đất dự án khu tái định cư 350 tỷ

Trên cơ sở đề nghị của cấp ngành chức năng trực thuộc, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đồng ý cho điều chỉnh số lượng lô đất của khu tái định cư Vạn Tường, KKT Dung Quất từ 365 lô, tăng lên 379 lô; kéo dài thời gian thực hiện hoàn thành dự án thêm 1 năm, so kế hoạch phê duyệt trước đó.

Sáng 9/12, theo thông tin PV Etime được cung cấp, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cho điều chỉnh dự án khu tái định cư Vạn Tường, KKT Dung Quất.

Hoạt động thi công của dự án khu tái định cư Vạn Tường. Ảnh: Công Hoàng.

Trên cơ sở xem xét đề nghị của cấp ngành trực thuộc, UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý tăng số lượng lô đất khu tái định cư Vạn Tường từ 365 lô, tăng lên 379 lô; điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành dự án kéo dài đến năm 2023, tăng 1 năm so với trước (từ năm 2020 – 2022).

Được biết dự án khu tái định cư Vạn Tường, có tổng mức đầu tư dự kiến 350 tỷ đồng, quy mô khoảng 26,62 ha,được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn.

Theo đó giai đoạn 1 có diện tích 21,35 ha, với tổng mức đầu là 276 tỷ đồng, do UBND huyện Bình Sơn làm chủ đầu tư, thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2020 – 2022.

Đây là 1 trong những khu tái định cư được đầu tư thi công, nhằm bố trí nơi ở mới cho số hộ dân nằm trong khu vực giải toả dự án ở KKT Dung Quất, trọng điểm là dự án mở rộng nhà máy thép Hoà Phát – Dung Quất (giai đoạn 2).



Vào giữa tháng 4/2022 vừa qua, để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để hoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, đã đến kiểm tra hiện trường và có chỉ đạo cụ thể.

Một phần dự án khu tái định cư Vạn Tường. Ảnh: Công Hoàng.

Tại thời điểm trên,báo cáo với người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi, đại diện chủ đầu tư cho biết, đã thu hồi đất 21,11ha, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 56 tỷ đồng; theo đó đã bàn giao cho đơn vị thi công 19, 36ha. so Về tiến độ thi công so với phê duyệt, khu tái định cư Vạn Tường đã bị chậm 4 tháng. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết bất lợi, mưa kéo dài…nên không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho thi công công tác đắp đất san nền, nền đường.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải nỗ lực hơn nữa, kịp thời phối hợp với sở ngành chức năng giải quyết những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành trong tháng 10/2022.