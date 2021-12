Quảng Ngãi: Lùi thời hạn hoàn thành dự án cầu 245 tỷ chờ đường dẫn

Lý do kiến nghị và được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho lùi thời hạn hoàn thành 1 năm so với phê duyệt trước đó, theo giải thích của chủ đầu tư dự án cầu Sông Rin, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà là do còn vướng đền bù 1 số hộ và trời mưa nên thi công không được.